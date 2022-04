Warum der Markranstädter Jugendclub plötzlich immer beliebter wird

Markranstädt

So viel Betrieb wie in diesen Tagen herrschte im Markranstädter Jugendclub am Bad früher selten. Allerdings liegt das nicht nur an den gelockerten Corona-Beschränkungen oder den Bauarbeiten, die aktuell auf dem Außengelände stattfinden. Mit Nicole Klauß ist seit 1. Januar eine neue Chefin im offenen Jugendtreff tätig, mit deren Wahl das Christliche Jugenddorfwerk (CJD) als Träger der Einrichtung bei den Kids und Teens offenbar genau ins Schwarze getroffen hat.

„In diesem Jahr hatten wir trotz der Beschränkungen schon über 500 Besucher“, strahlt die 33-Jährige. Das sei keine Hochrechnung oder Schätzung: „Anhand der Formulare, die wegen Corona zur Kontakt-Nachverfolgung geführt werden müssen, lässt sich sogar nachweisen, dass der Kern inzwischen aus 50 Stammbesuchern besteht“, erläutert die Markkleebergerin. Martin Kerski, der sich die Aufgaben der Leitung des Jugendclubs mit Nicole Klauß teilt, hat eine Erklärung für den Zuspruch. „Nicole weiß, wie die Jugendlichen ticken und was sie bewegt. Dabei geht es aber nicht nur um die Erfüllung der Erwartungen. Sie fordert von den Jugendlichen dafür auch etwas ein“, betont er.

Anreize für Rücksicht und normales Miteinander

Es sei im Grunde genommen ein Deal, der da zwischen den Jugendlichen und ihr abläuft, bestätigt Nicole Klauß. „Ich sorge dafür, dass sie hier einen sicheren Ort für ihre Freizeitgestaltung vorfinden, in dem sie sich wohl fühlen. Im Gegenzug müssen sie aber auch ihren Teil dazu beitragen, durch die Einhaltung grundlegender Verhaltensnormen beispielsweise oder indem sie sich an der Ordnung und Sauberkeit beteiligen.“ Die Anreize, die sie dafür ins Spiel bringt, sind mitunter erstaunlich banal. So hat die studierte Bildungswissenschaftlerin Kontakt mit der Markranstädter Nahkauf-Filiale aufgenommen. „Seitdem steht hier immer frisches Obst auf den Tresen, das kommt an.“ Eine ähnliche Kooperation gebe es inzwischen auch mit dem Markranstädter Geschäft „Genussamt“.

Inhaltlich hat sich in den letzten Monaten ebenfalls einiges geändert im Club. Nach wie vor sitzen die Jugendlichen zwar am liebsten vor der Spielkonsole, aber es haben sich schon ein paar interessante Neuerungen eingeschlichen. „In der Schule stand der ‘Zauberlehrling‘ auf dem Lehrplan und es gab Probleme bei den Hausaufgaben“, erinnert sich Klauß, die daraufhin ein Video von dem Stück beschaffte, das man sich dann gemeinsam angesehen hat. „Da haben sogar Kids zugeschaut, die das in der Schule noch gar nicht hatten“, staunt sie.

Scheut sich nicht, auch selbst die Ärmel hochzukrempeln

Nicole Klauß hat noch viel vor. Zusammen mit ihren Schützlingen will sie sich am städtischen Projekt „Jugend entscheidet“, am Promenadenfest sowie am Kinderfestwochenende beteiligen und schmiedet gemeinsam mit Schulsozialarbeitern und dem Mehrgenerationenhaus auch schon am Programm für die Sommerferien. Und dann wäre da noch das Außengelände des Jugendclubs, das wegen einer hier geplanten Interimslösung für einen Kita-Standort eingeebnet wurde. Da sich das Vorhaben zerschlagen hat, wird das Areal jetzt rekultiviert und umgestaltet. Der Ärger über den überflüssigen Verlust der alten Anlage hält sich in Grenzen. „Wir wurden bei der Neugestaltung einbezogen und unsere Ideen werden umgesetzt“, freut sich Klauß.

Zeigt, dass sie mit dem Staplerschein in der Tasche auch Erdreich auf der Baustelle am Außengelände bewegen kann. Wichtiger ist Nicole Klauß allerdings, was sie im Jugendclub angeschoben hat. Quelle: Andre Kempner

Eine Rasenfläche soll entstehen, auf der man auch mal zelten oder sie als Liegewiese nutzen kann. „Dazu kommen noch Obstbäume, Sichtschutz-Hecken und ein Volleyball-Netz“, sagt sie, bevor sie nicht länger widerstehen kann und selbst mal kurz auf den Bagger klettert. „Ist auch nicht viel anders als ein Gabelstapler“, sagt die Frau, die sich nicht scheut, selbst die Ärmel hochzukrempeln um etwas zu bewegen und deshalb im Studium als Staplerfahrerin gejobbt hat. Auch das kommt bei den Jugendlichen an: Es ist authentisch, wenn Nicole Klauß ihnen über die Herausforderungen erzählt, die das Leben so bereit hält.

Von Rainer Küster