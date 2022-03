Warum ein Student dem Kippenboden in Markranstädt auf den Grund geht

Markranstädt

Wer im Markranstädter Pappelwald unterwegs ist, trägt meist Wanderschuhe, hat Nordic-Walking-Stöcke in den Händen oder fährt mit dem Rad. Da fällt es in jeder Hinsicht auf, wenn man plötzlich jemandem begegnet, der eine Schubkarre durch den Wald schiebt. Ist man allerdings neugierig genug, den jungen Mann nach dem Grund seines Handelns anzusprechen, könnte man den städtischen Forst hinterher mit ganz anderen Augen sehen.

Tom Sandmann studiert in Halle/Saale Geografie und steckt mitten in den Forschungen für seine Masterarbeit. Im Stadtforst am Kulkwitzer See soll er die Möglichkeit des Waldumbaus auf Kippenböden in Bezug auf den Bodenwasser-Haushalt untersuchen. „Im Grunde genommen ist das Pionierarbeit“, räumt Sandmann ein. Mit der wissenschaftlichen Analyse von Kippenböden habe sich bislang kaum jemand beschäftigt. „Das ist schon deshalb schwierig, weil keine dieser Bodenstrukturen der anderen gleicht“, begründet der Markranstädter, warum ihm das Thema seiner Arbeit keinen Heimvorteil bringt.

Zwischen Masterarbeit und Pionionierleistung

Trotzdem ist man auch im Markranstädter Rathaus froh, dass mit der Arbeit demnächst wichtige Informationen zu erwarten sind. „Die Untersuchungen trafen sich mit dem Handlungsbedarf, der sich aus dem aktuellen Zustand des Waldes für uns ergibt“, freut sich die Erste Beigeordnete Beate Lehmann. Der Baumbestand des Markranstädter Pappelwaldes, mit dessen Bestockung 1959 begonnen wurde, ist hoffnungslos überaltert. „Die hier einst gepflanzten Pappeln haben eine Lebensdauer von 60 bis 80 Jahren“, erläutert Tom Sandmann. Man müsse kein Forstwirtschaftler sein um festzustellen, dass man mit dem Waldumbau „schon vor 20 Jahren hätte beginnen müssen“. Doch selbst dann wäre man vor den Tücken, die ein Kippenboden in sich birgt, nicht gefeit gewesen, sagt er.

Fünf bis zehn Zentimeter, manchmal sogar nur drei, betrage die Humusschicht, die sich in den letzten 60 Jahren auf dem Waldboden bilden konnte, hat Sandmann festgestellt. Er betont: „Eine Bodengenese dauert mehrere hundert Jahre.“ Der 28-Jährige untersucht allerdings die unter dem Humus befindlichen Schichten und welchen Einfluss sie auf den Wasserhaushalt des Bodens haben. Dazu bringt er in genau kartierten Abständen 45 Löcher in den Waldboden ein und gewinnt dabei je drei Bodenproben, die später im Labor analysiert werden. Mit einer speziellen Sonde bestimmt er zudem alle zehn Zentimeter bis zu einer Tiefe von einem Meter den Wert der Bodenfeuchte.

Weitere Untersuchungen sollten folgen

„Im Zusammenspiel mit anderen Daten kann man später daraus ableiten, welche Gehölze hier die besten Voraussetzungen für ihr Gedeihen vorfinden“, erläutert der Student das Ziel seiner Arbeit, die allerdings nur ein erster Schritt sein könne. Er würde es begrüßen, wenn Chemie-, Geologie- und Biologie-Studenten an seine Arbeit anknüpfen. „Im Kontext mit deren Erkenntnissen lassen sich belastbarere Ergebnisse ableiten“, wirbt er. Zunächst wird er aber seine eigene Pionierarbeit im Pappelwald zu Ende bringen. Im Mai will Tom Sandmann seine Masterarbeit vorlegen.

Von Rainer Küster