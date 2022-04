Was das Parken am Kulkwitzer See in Markranstädt künftig kostet

Markranstädt

Die Zeiten kostenlosen Parkens am Westufer des Kulkwitzer Sees sind bald vorbei. „Mit einem Parkscheinautomaten jeweils an den Parkplätzen in der Oststraße und am Piratenspielplatz werden ab dieser Saison Gebühren für das Parken am Westufer erhoben“, informiert Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos).

Kosten: Rund 28 000 Euro

Die dafür erforderlichen Automaten wurden bereits aufgestellt. Aktuell arbeiten Handwerker der ortsansässigen Firma Engelmann an der Errichtung von Einhausungen, mit der die Technik vor Witterungseinflüssen und gegen Vandalismus geschützt werden soll. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Parkscheinautomaten in Betrieb gehen, heißt es aus dem Rathaus, das die Kosten für Anschaffung und Aufstellung der Parkautomaten auf rund 28 000 Euro beziffert.

Zahlpflicht bis 31. Oktober

Damit werden die Kraftfahrer nach längerer Zeit kostenlosen Parkens ab dieser Saison wieder zur Kasse gebeten. Im Vergleich zu anderen Abstellflächen im Leipziger Neuseenland sind die Gebühren allerdings relativ moderat. Pro Stunde und Auto bezahlt man einen Euro, das Tagesticket soll sechs Euro kosten. Die Gebührenpflicht besteht bis zum 31. Oktober jeweils in der Zeit von 7 bis 21 Uhr. Für Caravan-Fahrzeuge sind die Stellplätze allerdings ganzjährig gebührenpflichtig.

Tägliche Leerung

„Die Parkgebühren können demnächst auch mit EC-Karte am Automaten bezahlt werden“, betont Stitterich und weist darauf hin, dass auch die Installation einer Park-App geplant sei, welche dann als weitere Möglichkeit zum Bezahlen der Parkgebühren angeboten werde. Durch eine tägliche Leerung und die EC-Kartenzahlung soll kein Bargeld mehr über Nacht in den Geräten verbleiben. „Damit wollen wir das Aufbrechen der Automaten wegen Bargelds unattraktiv gestalten“, so die Bürgermeisterin.

Von Rainer Küster