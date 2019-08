Markranstädt

Zum Ende der Saison hat sich der Förderverein des Stadtbades Markranstädt noch einmal ein besonderes Highlight einfallen lassen: Am Sonnabend wird wieder das Wassertrampolin zu erobern sein. Nach 2016 ist die Attraktion zum zweiten Mal in Markranstädt.

„Mit dem Wassertrampolin möchte sich der Förderverein für die zahlreichen Badegäste in der Saison 2019 bedanken“, so der Vorsitzende John Detzner. Besucher können von etwa 11 bis 18 Uhr vom Trampolin ins kühle Nass springen. Zur Verfügung steht das Spaßteil im Schwimmerbereich. „Die Eintrittspreise bleiben an diesem Tag natürlich stabil“, so Detzner. Für die Koordination werde das Wassertrampolin nochmal extra durch einen Mitarbeiter des Freizeitcampus bewacht.

Badsanierung beginnt nächstes Jahr

Zudem teilte die Stadtverwaltung mit, dass entgegen der ursprünglichen Planung das Stadtbad auch im kommenden Jahr die Saisoneröffnung feiern werde. Wie es heißt, stehe das Bad nach derzeitigem Stand den Badegästen bis Mitte des Jahres zur Verfügung. Danach wird die „Diva“, wie das Bad liebevoll von den Markranstädtern genannt wird, saniert. Die in die Jahre gekommene Lady braucht mit ihren 93 Jahren dringend eine Erneuerung. Ursprünglich sollte bereits im Jahr 2018 saniert werden, 2020 soll es nun tatsächlich losgehen. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Die Stadt rechnet mit Kosten von etwa 2,6 Millionen Euro.

Laut Stadtverwaltung ist das Freibad vor allem bei Familien beliebt. Mit einem Bereich zum Planschen, einem Nicht-Schwimmerbecken und einem drei Meter hohen Sprungturm böten sich für jede Altersgruppe vielfältige Aktivitäten. Geschätzt werde darüber hinaus die Absicherung durch anwesende Rettungsschwimmer. In diesem Sommer nutzen bis zu 400 Badegäste täglich das Freibad zur Abkühlung. Um die Parksituation zu entschärfen, hat die Stadt die Festwiese zum Parken freigegeben. Die Freibadsaison in Markranstädt läuft offiziell noch bis zum 15. September.

Von Linda Polenz