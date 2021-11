Weihnachtsmärkte rings um Leipzig abgesagt

Markranstädt/Schkeuditz/Taucha

In diesen Tagen hagelt es rings um Leipzig Absagen von geplanten Advents- und Weihnachtsmärkten. Zum Beispiel aus Markkleeberg, Krostitz oder Rackwitz. Am Donnerstag folgten Markranstädt, Schkeuditz und Taucha.

Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) gehörte zu den Unterzeichnern einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung von Stadtoberhäuptern aus dem Landkreis Nordsachsen. In ihr begründeten Astrid Münster (Bad Düben), Manfred Wilde (Delitzsch) und Ralf Scheler (Eilenburg) nach einer gemeinsamen Beratung die Absagen ihrer Märkte mit den „enorm steigenden Infektionszahlen“ im Landkreis Nordsachsen, mit der erwartenden Überlastungsstufe in Sachsen sowie mit der ab Montag gültigen neuen Corona-Schutzverordnung des Freistaates.

„Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen“

„Schweren Herzens müssen wir die Märkte absagen. Die Entscheidung ist uns angesichts der weit fortgeschrittenen Vorbereitungen und der Interessen unserer Händler sehr schwer gefallen“, heißt es in der Erklärung. Doch die 2G-Regel in den Verweilbereichen und der Kontrollaufwand würden geordnete Veranstaltungen nicht mehr zulassen. Zudem hätten die Eindämmung der Infektionszahlen, die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher sowie das Offenhalten der Schulen und Kindergärten oberste Priorität. Die Absage sei unter den gegebenen Voraussetzungen die einzig verantwortbare Entscheidung.

Fast zeitgleich mit dieser Nachricht traf auf dem Tauchaer Marktplatz die große Tanne ein. Die Baum-Händler Michaela und Ulrich Werner aus dem etwa 100 Kilometer entfernten Oberböhmsdorf bei Schleiz brachte eine 11,50 Meter hohe und 29 Jahre alte Nordmanntanne mit. Sie wird mit blau-gelben Sternen und einer Lichterkette geschmückt. Passanten, die das Aufstellen des Baumes verfolgten, nahmen das Aus für die beiden Tauchaer Weihnachtsmärkte vergleichsweise gelassen: „Das war fast zu erwarten.“ Um die vorweihnachtliche Stimmung in der Parthestadt machen sie sich aber Sorgen.

„Wir sind traurig, aber nicht sauer“

Immerhin: Am 1. Dezember soll auf dem Marktplatz der Weihnachtsbaumverkauf starten. Auch die Leuchtornamente in der Altstadt werden montiert und am Montagabend von Elektriker Lutz Ritter eingeschaltet. Der Kreisverkehr in der Portitzer Straße wird ebenfalls mit einem kleinen beleuchteten Bäumchen geschmückt.

Tauchas Organisatoren hatten sich schon auf eine abgespeckte und örtlich „entzerrte“ Variante der Weihnachtsmärkte auf Schlossberg und Marktplatz vorbereitet. Sieben verschiedene, kontrollierbare Verweilbereiche hätte es geben sollen. „Wir hätten das hinbekommen. Doch unter den jetzigen Bedingungen geht es nicht mehr. Es ist schade für die kleinen Händler, Vereine und Schulen“, so Bürgermeister Meier. Auch die Märchenveranstaltung in der Kulturscheune fällt aus. Schlossvereinschef Jürgen Ullrich: „Es wäre schön geworden. Doch wir haben Verständnis für die Entscheidung. Wir sind traurig, aber nicht sauer.“

Von Olaf Barth undReinhard Rädler