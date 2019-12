Weihnachtsmarkt lädt nach Markranstädt

Markranstädt

Am Sonnabend um 14.30 Uhr startet in Markranstädt das weihnachtliche Treiben. Mit Adventsmusik und einer Andacht in der Sankt Laurentiuskirche wird das zweite Adventswochenende eingeläutet. Um 15 Uhr eröffnet Bürgermeister Jens Spiske gemeinsam mit dem Posaunenchor den 13. Markranstädter Weihnachtsmarkt. Bis in die Abendstunden gegen 21 Uhr wechseln sich weihnachtliche Chormusik, Tanzaufführungen und vieles mehr ab. Mit dabei sind in diesem Jahr die Kindertagesstätte Spatzenhaus, der Kultur- und Faschingsverein Seebenisch, der Markranstädter Carneval Club, der Chor der Oberschule und die Chorgemeinschaft Scharnhorst Großlehna. Zum Abschluss des Bühnenprogramms präsentieren Andrea und Wilfried Peetz eine Welt voll Musik. Selbstverständlich darf auch der Weihnachtsmann nicht fehlen. Er begrüßt die Kinder gegen 16.30 Uhr auf der Bühne. In der Wichtelecke mit Feuerschale wird in diesem Jahr um 16 und 18 Uhr das Puppentheater „Schneewittchen“ aufgeführt.

Imposanter Blick über die Dächer der Stadt

Im Weißbachhaus, Schulstraße 7, wird von der Kindertagesstätte Marienheim/Storchennest eine Bastelstrecke angeboten. Die beheizte Sankt Laurentiuskirche mit Antikkabinett ist ebenfalls geöffnet. Wer die Treppen erklommen hat, dem bietet sich vom Turm der Kirche ein imposanter Blick über die Dächer von Markranstädt. Eine Sonderausstellung mit Puppenstuben, Kinder- und Märchenbüchern aus Großmutters Zeiten wird im Heimatmuseum von 15.30 bis 18 Uhr gezeigt. Im Mehrgenerationenhaus Markranstädt können individuelle Weihnachtskarten gestaltet werden. lp

Von Linda Polenz