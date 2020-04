Wertstoffhof Gaschwitz öffnet am 23. April wieder

Landkreis Leipzig

Der Stillstand des öffentlichen Lebens macht sich auch bei den Wertstoffhöfen im Leipziger Land bemerkbar. Die sind schon länger dicht. Doch ganz allmählich kehrt die Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH (KELL) zum Normalbetrieb zurück. In Absprache mit dem Landratsamt sollen die Wertstoffhöfe zunächst schrittweise – und abweichend von den regulären Öffnungszeiten – wieder ans Abfall-Netz gehen.

Wilder Müll in Neuer Harth

Nach Borna, Wurzen und Grimma gibt’s nun auch für den Wertstoffhof in Markkleeberg-Gaschwitz ein Comeback – und zwar am Donnerstag, 23. April, von 9 bis 17 Uhr. Immer wieder hatten hier Unbelehrbare ihre Abfälle einfach vor die verschlossenen Tore gekippt. Wilder Müll landete auch im Grün der Neuen Harth. Der Wertstoffhof in Markranstädt-Großlehna bleibt indes vorerst weiter geschlossen.

„Wir weisen darauf hin, dass die geöffneten Wertstoffhöfe nur unter Beachtung der weiterhin geltenden Pandemiebeschränkungen betrieben werden dürfen“, stellt Kerstin Hartung von der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit klar. „Damit sind für Besucher eine Reihe von Einschränkungen verbunden.“ So ist der Zutritt, um die Abstandsregelungen einhalten zu können, nur allein beziehungsweise mit einer im selben Haushalt lebenden Person gestattet.

Der Wertstoffhof im Markranstädter Ortsteil Großlehna bleibt vorerst weiter geschlossen. Quelle: André Kempner

Maximal drei Fahrzeuge auf Platz

Weiterhin dürfen, abhängig von den Platzverhältnissen, maximal drei Anliefer-Fahrzeuge gleichzeitig auf das Gelände fahren. „Dadurch kann es bei der Zufahrt zu erheblich längeren Wartezeiten als gewohnt kommen“, betont Kerstin Hartung. „Wir bitten die Besucher, allen Anweisungen des Personals vor Ort Folge zu leisten und somit einen reibungslosen Ablauf zu unterstützen. Wir bitten auch darum, bei zahlungspflichtigen Anlieferungen passendes Bargeld mitzubringen.“

„Leipziger Verhältnisse“ vermeiden

Der Kommunalentsorger appelliert an die Weitsicht und Vernunft der Bürgerinnen und Bürger. „Bitte überlegen Sie gut, ob ein Besuch auf einem unserer Wertstoffhöfe wirklich notwendig ist“, mahnt Kerstin Hartung. Ab der 19. Kalenderwoche, also ab dem 4. Mai, gelten für die oben genannten Wertstoffhöfe voraussichtlich wieder die regulären Öffnungszeiten. Man wolle „Leipziger Verhältnisse“ mit langen Schlangen, die in der Messestadt den Straßenverkehr ausbremsten, möglichst vermeiden, so Kerstin Hartung. Geschlossen bleiben auch noch die Wertstoffhöfe in Bad Lausick, Frohburg und Groitzsch-Wischstauden.

Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten beziehungsweise zu Änderungen auf der Website www.kell-gmbh.de

Von Gislinde Redepenning