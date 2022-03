Wenn Handwerksmeister in Rente gehen, ist das oft auch das Ende ihrer traditionsreichen Betriebe. Es fehlt an Nachwuchs und damit auch an Nachfolgern. In dieser düsteren Stimmungslage lassen Beispiele wie dieses aufhorchen: Völlig gegen den Trend hat sich in Markranstädt ein junger Sattler niedergelassen – und hat auch noch richtig Erfolg dabei.