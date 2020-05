Wie weiter in Sachen Grundschule Großlehna?

Markranstädt

Das könnte spannend werden: Auf der Tagesordnung der Ortschaftsratssitzung in Großlehna am Donnerstagabend steht unter anderem das weitere Vorgehen bei den Grundschulbezirken. Wie berichtet, wehrt sich Großlehna – ein Ortsteil von Markranstädt – vehement gegen die geplante Änderung der Grundschulbezirke und die damit verbundene Mehraufnahme von Kindern.

Unterrichtsfreie Zeit genutzt

Bereits in der jüngsten Sitzung des Markranstädter Stadtrates hatte die 1. Beigeordnete, Beate Lehmann ( CDU), das Maßnahmepaket zur Umsetzung des Beschlusses über die Änderung der Schulbezirke vorgestellt. So wurde unter anderem darüber informiert, dass die Maßnahmen entgegen ursprünglicher Planungen bereits fast fertig gestellt sind. „Wir haben die unterrichtsfreie Zeit wegen des Corona-Virus gleich genutzt“, erklärte Lehmann. So sei in Großlehna eine Schallschutzdecke in einem Raum nachgerüstet worden. Auch die Beleuchtung sei optimiert worden. Nun sollen noch eine interaktive Tafel für den neu entstandenen Unterrichtsraum und ein kompletter Schulsatz Tablets bestellt werden.

Zehn Schüler mehr

Die Umbaumaßnahmen in Großlehna waren nötig, weil zum nächsten Schuljahr zehn Kinder mehr eingeschult werden, als geplant. Im Dezember hatte der Stadtrat beschlossen, dass die Schulbezirke zu Gunsten der Grundschule Markranstädt verändert werden. Alle Kinder, die nördlich der Bahnlinie wohnen, sollen in den nächsten beiden Schuljahren, ebenso wie bereits die Kinder aus Frankenheim und Lindennaundorf, in die Nils-Holgersson-Grundschule in Großlehna eingeschult werden. Das dient der Entlastung der Einrichtung in Markranstädt, die in dieser Zeit erweitert werden soll.

Vertrag verletzt?

In Großlehna laufen Ortschaftsrat und Elternvertreter gegen diese Schulbezirksänderung Sturm. Nach Aussage der Ortsvorsteherin Carina Radon ( CDU) widerspricht die Änderung dem Eingemeindungsvertrag. Diesen hatte die ehemals eigenständige Gemeinde Großlehna mit der Stadt Markranstädt geschlossen. Mit Spannung wird nun erwartet, ob Radon gegen die Kommune, deren Bürgermeisterin sie von 2005 bis 2012 war, klagen wird.

Von Linda Polenz