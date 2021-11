Wo investiert Markranstädt in den nächsten Jahren?

Markranstädt

Die Markranstädter Stadtverwaltung kann für die nächsten zwei Jahre planen – der Doppelhaushalt 2022/23 wurde in der jüngsten Sitzung vom Stadtrat beschlossen. Die Entscheidung fiel mit drei Enthaltungen einstimmig. Damit können in den kommenden Jahren einige Projekte realisiert werden.

Neues Multicar für Technischen Service

So kann sich der Technische Service über einen neuen Multicar mit Hubbühne im nächsten Jahr freuen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 260.000 Euro. Große Investitionen plant die Stadtverwaltung zudem für die Feuerwehren. So bekommen die Ortsfeuerwehren Döhlen/Quesitz, Lindennaundorf/Frankenheim und Schkölen/Räpitz beispielsweise jeweils ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug. Das verursacht Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Allerdings bekommt die Stadt auch Fördermittel in Höhe von etwa 900.000 Euro für diese Investition. Ebenfalls für die Feuerwehr geplant: In Großlehna und Markranstädt wird jeweils ein zusätzlicher Stellplatz gebaut. Kosten gesamt: 75.000 Euro.

Ihr täglicher Newsletter aus Markranstädt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Markranstädt direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Schulen und Kitas wird investiert

Im Bereich Schulen wird die Digitalisierung weiter vorangebracht. Für die Jahre 2022 bis 2024 sind für alle Einrichtungen der Stadt insgesamt 416.000 Euro geplant. Zudem plant Markranstädt den Neubau einer Kindertagesstätte, der ab dem kommenden Jahr geplant ist. „Der Kita-Bedarfsplan bildet dieses Erfordernis ab“, erklärte die Erste Beigeordnete Beate Lehmann (CDU). „Mit den Weißbachzwergen und dem Interim am Bad können wir uns bis 2024 retten. Dann muss die neue Kita aber stehen.“ Kosten: etwa 3,3 Millionen Euro, davon 214.000 Euro Eigenmittel. Zudem ist etwa eine Million Euro für die Schaffung weiterer Betreuungsplätze in der Kita Weißbachweg geplant.

Haushalt eng gestrickt

Insgesamt plant Markranstädt 5,4 Millionen Euro an Investitionen im Jahr 2022 und 5,1 Millionen Euro im Jahr 2023. Darunter sind auch rund eine Million Euro Eigenmittel fürs Stadtbad. Viel Spielraum gibt es nicht. Der Haushalt, so Lehmann, sei zwar genehmigungsfähig, aber sehr eng gestrickt.

Von Linda Polenz