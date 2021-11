Zoff in Markranstädt: Meyhener beißen mit Gedenkstein zum 700. Geburtstag auf Granit

Markranstädt

Das 700-jährige Bestehen ihres Dorfes feierten die 53 Einwohner des Markranstädter Ortsteils Meyhen im September quasi unter sich. Trotzdem hallt das Ereignis in Markranstädt bis heute nach. Der Stein des Anstoßes ist aus Granit, steht mitten auf dem Dorfplatz und wurde jetzt vorsichtshalber sogar eingezäunt.

Anfangs liefen die Vorbereitungen des Jubiläums gut, erklärt der Räpitzer Ortsvorsteher Roland Vitz. Dann sei plötzlich die Kommunikation abgebrochen und die Meyhener Dorfgemeinschaft habe das Zepter allein in die Hand genommen. „Was der Ortschaftsrat da für uns geplant hat, das hätten wir nicht stemmen können“, erklärt Arnd Steyer den Alleingang seiner Meyhener Nachbarn und führt unter anderem Auf- und Abbau sowie Betrieb des Festzeltes, die Bedienung der Gäste, oder die Hygieneregeln samt Einlasskontrolle wegen Corona an. „Da wären wir selbst gar nicht zum Feiern gekommen, obwohl es unser Fest ist.“ Zwar widerspricht Ortsvorsteher Vitz vehement und meint: „Die Meyhener sollten das nicht alleine machen. Wir hatten ihnen die volle Unterstützung der ganzen Ortschaft zugesichert“, doch in Meyhen kam das offenbar anders an. „Der Ortschaftsrat hat uns seine Hilfe angeboten, aber nur wenn wir es so machen, wie er es will“, erklärt Steyer den Bruch bei der Organisation.

Stadt: „Kein öffentlicher Zuschuss für Privatfeier“

In der Folgezeit organisierten die Bewohner ihr Jubiläumsfest allein. Allerdings auch in der Erwartung, dass die vorab in Aussicht gestellten Zuschüsse für die Feier – im Dorf spricht man von 1500 Euro – trotzdem fließen. Damit wollten die Meyhener einen Gedenkstein an das Ereignis finanzieren. Bezahlt hat ihn erst mal Arnd Steyer. Der Stein wurde aufgestellt und am 11. September „als Höhepunkt des Festes sogar von Pfarrer Gebhardt geweiht“, berichtet Roland Heyn stolz. Der 67-Jährige kann den Marmorblock von seinem Wohnzimmer aus sehen. Genauso wie den Bauzaun, den die Stadt Markranstädt jetzt um ihn herum aufgestellt hat. Denn die Sache hat ein Nachspiel.

Weil die Meyhener Dorfgemeinschaft kein Verein und damit keine juristische Person ist, war die Jubiläumsfeier rechtlich eine Privatveranstaltung. „Für die Ausgestaltung eines öffentlichen Festes wurden Spenden zweckgebunden generiert. Da es keine öffentliche Veranstaltung gegeben hat, konnten diese nicht ausgereicht werden“, erklärt das Rathaus auf LVZ-Nachfrage, warum es keinen Zuschuss gibt.

Konflikt: Privater Stein auf öffentlichem Platz

Noch verfahrener ist die Situation um den Gedenkstein. Der samt Gravur rund 1000 Euro teure Granitblock wurde (behördlich betrachtet) privat auf öffentlichem Terrain errichtet. Steyer beteuert, vom Markranstädter Bauamt die mündliche Information erhalten zu haben, dass es dazu keiner Baugenehmigung bedürfe. Was allerdings nicht heißt, dass der Grundstückseigentümer – die Stadt Markranstädt – nicht zustimmen muss. Gegenüber der LVZ teilt das Rathaus mit: „Die Aufstellung des Steines erfolgte ohne Genehmigung und offizielle Abnahme. Die Verkehrssicherungspflicht ist noch offen, deshalb wurde der Stein eingezäunt.“ Das sei auch der Grund, warum die Bürgermeisterin an dessen Einweihung nicht teilgenommen habe.

Inzwischen hat sich der aufgewirbelte Staub etwas gelegt und die Töne sind versöhnlicher geworden. Wie es mit dem Stein weitergeht, ist trotzdem noch unklar. Die Meyhener wollen, dass er dort stehen bleibt, der Ortschaftsrat will eine verbindliche Rechtssituation und die Stadtverwaltung erklärt diplomatisch, nicht gegen eine Entscheidung des Ortschaftsrates zu handeln. Immerhin spricht Ortsvorsteher Vitz von einer „verfahrenen Kiste, die wir wieder aus dem Dreck ziehen müssen“ und auch Arnd Steyer räumt ein, dass man in der Dorfgemeinschaft sicher auch Fehler gemacht habe. „Niemand hat Interesse an einer Konfrontation. Wenn sie unbedingt einen Verantwortlichen für den Stein brauchen, dann mache ich das eben“, sagt Steyer. Jetzt soll es zwischen Dorfgemeinschaft, Ortschaftsrat und Stadtverwaltung ein klärendes Gespräch geben.

Von Rainer Küster