Zwischen können und dürfen: Was die Karnevalisten am Rosenmontag so umtreibt

Markranstädt/Markkleeberg

Obwohl Masken für sie zur traditionellen Folklore gehören, leiden auch die Karnevalisten seit Beginn der Pandemie unter den Beschränkungen. Am heutigen Rosenmontag wird der Höhepunkt der Session im Leipziger Umland wieder nur mit einem dreifach-leisen „Helau“ zelebriert. Ihre freien Spitzen haben einige Chefkarnevalisten aus dem Leipziger Umland deshalb für ein kurzes Treffen genutzt. „Zeigen, dass wir noch da sind“, stand im Vereinsheim des Markranstädter Carnevals Clubs (MCC) auf der Tagesordnung.

„Ich glaube, in dieser Runde waren wir noch nie zusammen“, strahlt Gastgeber Uwe Heydel. Romy Linke vom Faschingsclub Räpitz, Heydels Stellvertreterin Andrea Nörenberg, Arnd Förster vom Markkleeberger Carnevals Club und Thomas Müller, Chef des KFV Seebenisch, hatten zudem jede Menge Humor mitgebracht.

Was ein Karnevalist am Rosenmontag macht, wenn wieder mal kein Rosenmontag ist? Während Müller dafür plädierte, stattdessen schon mal den Aschermittwoch vorzufeiern, warb Nörenberg für einen kleinen „Freiluft-Umtrunk mit An- und Abstand“. Auch Romy Linke betrachtete die Räpitzer Alternative ganz nüchtern. Mit den einverholfenen Resten aus der letzten Session könne man sich im Club die Ahnengalerie anschauen und in Erinnerungen schwelgen.

Ansporn durch Realsatire der Youtube-Absolventen

Dass ausgerechnet das Thema Corona humoristisch ungenutzt vorbei zieht, sei kein Problem, sind sich alle vier einig. Man werde das nachholen. „Was Politik, Experten und Absolventen der Youtube-Universität teilweise so abgeliefert haben, ist Realsatire und muss genutzt werden“, meint Nörenberg erheitert, während Förster daran erinnert: „Wir sind schließlich Schuld an der Misere. Unser letztes Motto vor Corona in Markkleeberg ‘Oetzsch-Gautzsch-Helau! Stell Deine Maske zur Schau‘ war eine sich selbst verwirklichende Prophezeiung.“ Dann wird die Stimmung ernster. Alle vier Vereine haben in der Pandemie Federn lassen müssen, bestätigen die Chefs. Allerdings seien die Mitgliederzahlen stabil, Markranstädt habe sogar Zuwachs zu verzeichnen. Nach dem Stand in Räpitz befragt, schwenkt Romy Linke auf die Humorschiene zurück: „Das wird die Inventur der Truppe anno 2046 zeigen, wenn die letzte Variante durch ist.“ Bislang habe sich noch kein Austrittswilliger geoutet.

Zwischenzeitlich hält man sich in den vier Hochburgen mit Alternativen über Wasser. So haben die Seebenischer vor Kurzem ihre Hymne verfilmt. Der Streifzug des Vereins durch das Dorf soll zumindest im Internet für gute Laune sorgen. Die Markranstädter haben in der Stadthalle eine Sommerveranstaltung geplant und der Faschingsclub Räpitz will im Frühjahr die 40. Auflage des legendären Räpitzer Pfingstbiers unterstützen. Auch die Markkleeberger Jecken haben einiges vor, wollen verstärkt mit anderen Kulturvereinen der Stadt zusammenarbeiten und ein Sommerfest auf die Beine stellen, sagt Förster.

Besser Keil in der Weste als in der Gesellschaft

Vor ihnen liegt viel Arbeit, auch an sich selbst. „Die Knochen werden immer steifer“, klagt Romy Linke über die Folgen des Homeoffice. Auch ob sie noch in ihre Kostüme passen, kann keiner der Anwesenden so richtig beantworten. „Ein Schal passt immer“, winkt Nörenberg belustigt ab und Förster verkündet, dass die Kostüme in Markkleeberg schon in weiser Voraussicht „sehr weit geschnitten sind“. Die Seebenischer und Räpitzer frohlocken gleichlautend: „Wir haben entsprechende Erweiterungsmöglichkeiten bereits ins Ornat einarbeiten lassen.“

Besser ein Keil in der Weste als einer in der Gesellschaft, hoffen alle auf den Tag, da die Verabreichung ihrer humoristischen Medizin wieder erlaubt ist. Denn „dürfen muss man können“, spricht KFV-Chef Thomas Müller das Schlusswort.

Von Rainer Küster