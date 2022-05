Altenburg/Schmölln

Gut einen Monat vor dem großen Wahlsonntag im Altenburger Land zeichnet sich ab, wo es spannend wird. In 18 Gemeinden des Landkreises werden am 12. Juni die ehrenamtlichen Bürgermeister neu gewählt. Betroffen sind die Verwaltungsgemeinschaften Oberes Sprottental, Pleißenaue und Rositz, die Gemeinden Göpfersdorf, Langenleuba-Niederhain und Dobitschen. In Lumpzig findet die Wahl des Ortsteilbürgermeisters statt. Die Frist für Kandidaturen ist abgelaufen, nächste Woche haben die Wahlausschüsse das letzte Wort.

Es ist davon auszugehen, dass in mancher Gemeinde noch ein zweiter Wahlsonntag folgt, weil eine Stichwahl nötig wird. Eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen solchen Ablauf gibt es in Kriebitzsch. Dort wollen gleich vier Kandidaten den langjährigen Bürgermeister Bernd Burkhardt (Linke) im Amt beerben. Die Freie Wählergemeinschaft hat Karsten Kröber aufgestellt, der politisch bereits im Gemeinderat aktiv ist. Als Einzelkandidaten treten Sven Gorlt, Sven Verch und Axel Becker an.

In Starkenberg, wo sich Bürgermeister-Urgestein Wolfram Schlegel (Die Regionalen) verabschiedet, buhlen zwei Bewerber um die Wählerstimmen: Einzelkandidat Stephan Penndorf und Andreas Zetsche von der Wählergemeinschaft Starkenberg.

In den Gemeinden Göhren, Göllnitz, Lödla und Mehna bewerben sich jeweils nur die Amtsinhaber um eine weitere Amtszeit: Frank Eichhorn von der Wählergemeinschaft Feuerwehrverein, Einzelkandidat Hans-Jürgen Heitsch, Torsten Weiß von der CDU/Wählergruppe Lödla sowie Einzelkandidat Jens Stallmann.

In der Gemeinde Monstab tritt Steffen Jahr nicht erneut an, sein derzeitiger Stellvertreter Uwe Vogel geht für die Wählergruppe Sport ins Rennen.

In Thonhausen gibt es gleich drei Kandidaten. Diese sind Martin Kurkowsky (SV Thonhausen), Sandy Berschick (Donnerstagsclub) und Mario Loos (Feuerwehr). Amtsinhaber André Hupfer tritt nicht noch einmal an.

Ähnlich spannend wird es in Posterstein, wo sich der bisherige Bürgermeister Stefan Jakubek (Einzelbewerber) nun auf einmal zwei Gegenkandidaten gegenübersieht: Andreas Gareis (Feuerwehr) und Gerald Steinbach (Neue Wege Posterstein).

Nur einen Namen auf ihren Stimmzetteln finden die Wähler in Heukewalde, Löbichau und Vollmershain vor, wo allein die Amtsinhaber Maik Piewack, Rolf Hermann (FDP) und Gerd Junghanns kandieren. Gänzlich leer bleibt der Zettel dagegen in Dobitschen, wo es gar keinen Bewerber gibt. Hier können die Wählerinnen und Wähler selbstständig einen Namen eintragen.

Bei den Ortsbürgermeisterwahlen im Schmöllner Ortsteil Lumpzig wird es einen neuen Gewinner geben, nachdem Amtsinhaber Torsten Hiller nicht noch mal kandidiert. Um seine Nachfolge bewerben sich Claus Katzenberger (Einzelkandidat) und Oliver Gentsch (CDU).

In Haselbach bewirbt sich Ralph Kirst vom Feuerwehrverein. Amtsinhaber Eckhardt Gilge (CDU) tritt nicht noch einmal an.

Die Wähler in Göpfersdorf sind dagegen angehalten, selbstständig einen Kandidaten auf ihren Stimmzetteln einzutragen. Hier hat sich niemand gefunden, der die Gemeinde lenken will.

In Treben, Fockendorf und Langenleuba-Niederhain gibt es jeweils nur einen Bewerber: das aktuelle Gemeindeoberhaupt. Konkret Klaus Hermann (CDU), Karsten Jähnig (Feuerwehrverein) und Carsten Helbig (SPD).

