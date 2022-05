Wintersdorf

Wo kommt ihr her? Aus Wintersdorf? Viele der Besucher des jüngsten Altenburger Bauernmarkts horchten am Stand von Melanie Winter und Daniel Ruthenberg verblüfft auf. Denn die Werkstatt für die handgefertigten Unikate des jungen Paares vermuteten sie in der großen Stadt. „Die dachten, wir sind aus Leipzig und haben sich gefreut, das wir aus der Gegend kommen“, erzählt Melanie Winter und ergänzt: „So ganz falsch ist das auch nicht, denn dort bin ich geboren und groß geworden.“

Zuhause in Wintersdorf

2011 jedoch verlagerte sich ihr Lebensmittelpunkt ins Altenburger Land, bezog sie zusammen mit ihrer Familie ein Häuschen im Meuselwitzer Ortsteil. Die Eltern im Erdgeschoss, das Reich der Tochter im ersten Stock, das sie sich seit Ende 2018 mit Freund Daniel Ruthenberg teilt. Dem gebürtigen Jenaer, dessen Weg sich mit ihrem kreuzte, weil sie beide in Chemnitz für Krankenkassen arbeiten. Er als Vertriebler im Außendienst, sie als Teamleiterin mit Verantwortung für 28 Leute. Zwei pendelnde Angestellte mit randvollen Leben...

Auf der Suche nach einem neuen Hobby

September 2020: Spaziermüdigkeit hält im Hause Winter/Ruthenberg Einzug. Der Wunsch, etwas unternehmen zu wollen, wird immer dringlicher. Einen Gegenpol zu schaffen zum andauernden zu Hause arbeiten, leben, sein, weil die Pandemie Fitnessstudios schließen ließ, Basketballtrainings untersagte und den einstündigen Weg zur Arbeit auf den Gang nach nebenan eindampfte. „Eine Zeit lang drehten wir jeden Abend eine große Runde durchs Dorf, um den Kopf frei zu bekommen“, erinnert sich der 36-Jährige Daniel.

Aus Kork und Metallschmuck-Teilen sind diese Armbänder entstanden. Quelle: Mario Jahn

Doch als sie jedes Feld umrundet und jede Ecke von Wintersdorf erkundet hatten, fing das Paar gemeinsam an, nach einem neuen Hobby zu suchen. Kreativ sollte es sein, möglichst naturnah und hübsch wie Modeschmuck, aber ohne die von legierten Metallsteckern verfärbten oder geschwollenen Ohrläppchen, mit denen auch Melanie zu kämpfen hatte. Die Grundidee zu „Wood Stud“, ihrem eigenen Label für erschwinglichen Schmuck und Deko aus Holz und anderen Naturmaterialien, hatte zu keimen begonnen.

Experimente mit Laser, Holz und Kork

Die Ohrstecker lassen sich mit jedem beliebigen Motiv verzieren. Quelle: Mario Jahn

Kurz darauf stellten sie ihren ersten Mitarbeiter auf: „Mr. Beam“, den Laser, und fingen an zu tüfteln, wie sich verschiedenste Hölzer mit Gravuren und Bildern verschönern lassen. „Die ersten Versuche sahen gruselig aus“, merkt Daniel grinsend an. Es habe mehrere Monate gebraucht, bis er und der Laser so grob einer Meinung gewesen seien. Parallel kreierte seine Liebste nicht nur Ohrstecker mit unterschiedlichsten Motiven und Fassungen, sondern klemmte nun regelmäßig den Schraubstock an den Schreibtisch, um mit einem Material zu experimentieren, aus dem normalerweise Fußbodenplatten und Pinnwände gefertigt werden: Kork. „Zufällig bin ich im Internet auf bunte Korkstränge gestoßen, die mir gefielen“, erinnert sich die 31-Jährige. Kombiniert mit verschiedenen Perlen und Anhängern flocht sie Armbänder draus, die sich an jedes Handgelenk anpassen lassen.

Basteln nach Feierabend als Kontrastprogramm zum Bürojob. Quelle: Mario Jahn

Das „Baby“ wächst rasant

Jeder „Könntet ihr auch“-Frage von Freunden und Kollegen nehmen sich die „Woodies“, wie sie sich selbst nennen, an, schlagen sich die Nächte um die Ohren und merken schnell: Ihr fröhlich gedeihendes „Baby“ ist nicht nur ein Ass im Zeit vertreiben, sondern lässt sie auch überflüssige Ordner aus Regalen sortieren. „Gefühlt lagern wir inzwischen Material und 1000 Einzelteile in der ganzen Wohnung. Dazu die Verpackungen und was man noch so alles braucht für den Schmuck und neue Ideen“, bekennt Melanie. „Wir haben definitiv zu wenig Platz!“

„Wood Stud“ ist Familiensache

Kork, Schiefer und Holz sind die bevorzugten Materialien von Wood Stud. Quelle: Mario Jahn

Während er am Computer jedes Motiv grafisch so fein schleift, dass der Laser gute Arbeit machen kann, kümmert sie sich überwiegend um den schmückenden Nachschub, steht in Kontakt mit Lieferanten und sorgt dafür, das jede Bestellung hübsch verpackt auf Reisen gehen kann. Längst gehören auch ihre Eltern zum Team, näht Mama Monika die Geldbörsen aus bunt bedrucktem Kork, organisiert Papa André den Auf- und Abbau ihres Standes. „Ohne familiäre Unterstützung würde es nicht gehen“, sind sie sich bewusst – erst Recht nicht, seit das „normale“ Leben wieder täglich Fahrt gen Chemnitz aufnimmt mit dem Unterschied, dass nun auch die Enden der nächsten Wochen ausgebucht sind. Dank „Wood Stud“ und ihren Ständen auf diversen Trödel- und Kreativmärkten in der Region, die vor allem von den beiden Winterfrauen bespielt werden. „Mir kauft es einfach keiner ab, dass ich als Mann auch Ohrstecker fertige. Das passt in den Köpfen oft nicht zusammen“, merkt Daniel schmunzelnd an.

Der Traum von der eigenen Werkstatt

Auf diesem Motto fußt die Beziehung der beiden „Woodies“. Quelle: Mario Jahn

Irgendwann von ihrem Kunsthandwerk leben zu können, dieser Gedanke gefällt dem kreativen Duo, wobei „Reichtum nie das Ziel war, sondern der Wunsch, schönen Schmuck zu kreieren, der für jeden erschwinglich ist“, betonen die „Woodies“. Und für jede Menge „Nachwuchs“ zu sorgen: „Für jedes verkaufte Produkt lassen wir über den Anbieter tree nation einen Baum pflanzen.“ Über 600 seien es bereits. Alle online dokumentiert. Noch einen Tacken höher schlägt ihr Herz für eine eigene, richtige Werkstatt unterm noch auszubauenden Dach, wo alles seinen Platz und sie genug Raum zum arbeiten haben. Denn reich an Ideen sind Melanie Winter und Daniel Ruthenberg schon lange.

Von Maike Steuer