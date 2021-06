Mit Zeitfensterticket die Burg Kriebstein besichtigen

Kriebstein

Die Burg hat wieder auf. Nachdem die Infektionszahlen gesunken sind, können sich Besucher die Ausstellung „Dicke Luft“ sowie die Bilder des Waldheimer Fotografen Dirk Schönfuß ansehen. „Es öffnen nur die Burg und das Museum, die Burgschänke bleibt leider geschlossen“, informiert Susanne Tiesler, Schlossleiterin der Burg Kriebstein.

Allerdings müssen sich die Besucher an einige Auflagen halten, damit sie eingelassen werden. So ist im Onlineshop der Burg Kriebstein ein sogenanntes Zeitfensterticket zu buchen. Das soll die Anzahl der Personen begrenzen, die sich zeitgleich in den Räumen aufhalten. Außerdem müssen Gäste einen tagesaktuellen, offiziell bestätigten negativen Covid-19-Test vorweisen oder einen vollständigen Impfschutz nachweisen. Dieser besteht zwei Wochen nach der zweiten Spritze, beim Vakzin von Johnson und Johnson 14 Tage nach der ersten Spritze. Auch mit einem Genesungsnachweis kommen die Gäste in die Burg. Als diesen erkennt der Einlassdienst einen positiven PCR-Test an, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt. Personen mit Covid-19-typischen Krankheitssymptome kommen nicht rein.

„Wer weiß, wer weiß, was hier geschah? – Schlösser, Burgen und ihre Geschichten“, so heißt die Ausstellung von Dirk Schönfuß, die bereits im April auf der Burg eröffnete und in einem kurzen Zeitfenster zu sehen war. Dirk Schönfuß ist in Westewitz aufgewachsen und lebt seit 1994 mit seiner Familie in Waldheim. Hauptberuflich arbeitet der Wirtschaftsinformatiker als Teamleiter. Für Dirk Schönfuß ist die Fotografie das wichtigste künstlerische Ausdrucksmittel. Seit den 1990er Jahren kommen bevorzugt Landschaften, Architektur, Menschen und Tiere vor seine Linse. Die Motive findet der Waldheimer auf der ganzen Welt, oft aber auch direkt vor der eigenen Haustür.

Die Kamera begleitete ihn auf mehr als einhundert Auslandsreisen, die ihn unter anderem nach Asien, Russland, Australien und auf die arabische Halbinsel führten. Besonders angetan hat es ihm jedoch die inszenierte Fotografie an Originalschauplätzen. Dabei möchte er Bilder erschaffen, bei denen Umgebung, Licht, Kostüm und Ausdruck ein stimmiges Ganzes ergeben und eine Geschichte erzählen. Dirk Schönfuß ist seit 2006 Mitglied der Waldheimer Fotofreunde.

Weiterhin ist auf der Burg die Ausstellung „Dicke Luft“ zu sehen. In dieser geht es um die Gegensätze, welche die Industrialisierung nach Kriebethal brachte. Im Mittelpunkt der neuen Schau steht ein großes historisches Modell mit Burg, Papierwerk und Eisenbahn. Das zeigt auch Betriebsteile der Papierfabrik, die es heute gar nicht mehr gibt. Der Pirnaer Andreas Funke hat die Anlage beigesteuert. Also einen Ausschnitt davon, denn insgesamt ist sie 14 Meter lang und würde nicht in den Raum passen.

Die Burg Kriebstein hat vorerst nur freitags von 10-17 Uhr und am Wochenende von 10-18 Uhr geöffnet. Das Zeitfensterticket können die Gäste im Internet buchen unter: https://shop.schloesserland-sachsen.de/burg-kriebstein.html

Von Dirk Wurzel