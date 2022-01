12 Euro Mindestlohn: Sachsens Firmen rechnen mit Preiserhöhungen

Leipzig

Sachsens Wirtschaft warnt vor einer schnellen Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. Mehr als die Hälfte aller Firmen geht davon aus, ihre Preise für Produkte und Leistungen erhöhen zu müssen. 17 Prozent rechnen mit Personalabbau. Das geht aus einer Umfrage der sächsischen Industrie- und Handelskammern (IHK) hervor. 267 Unternehmen wurden im Freistaat befragt.

Die Belastungsgrenze vieler Unternehmen würde überschritten, zumal die Betriebe bereits jetzt schon massive Steigerungen etwa bei Material- und Energiekosten verkraften müssen. Die Kammern plädieren daher für eine bedachte und stufenweise Steigerung über die Legislaturperiode hinweg.

Firmen rechnen mit 25 Prozent mehr Personalkosten

Zu Beginn des Jahres ist der gesetzliche Mindestlohn nach den Beschlüssen der Mindestlohnkommission planmäßig von 9,60 Euro auf 9,82 Euro pro Stunde gestiegen. Die Koalition will die Anhebung auf 12 Euro umsetzen. So ist es im Koalitionsvertrag vereinbart. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte angekündigt, dass die Erhöhung bereits zum 1. Oktober erfolgen solle. Ein entsprechender Gesetzentwurf liege vor. Es wäre besser, die bewährte Verfahrensweise beizubehalten, argumentieren dagegen die sächsischen Kammern. Sprich die Höhe der Lohnuntergrenze regelmäßig von einem staatlich unabhängigen Expertengremium überprüfen zu lassen und danach zu handeln.

Sachsen Firmen erwarten Steigerungen bei den Personalkosten um bis zu 25 Prozent. Um an der Belegschaft festzuhalten, ziehen es viele in Betracht, etwa die Arbeitszeit zu reduzieren, feste in pauschale Arbeitsverhältnisse umzuwandeln oder Sonderleistungen wie Umsatzprämien sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld wegfallen zu lassen. Laut Befragung sehen sogar sechs Prozent der Firmen den Fortbestand ihres Unternehmens gefährdet. „Für die Bundesregierung sollte das ein Alarmsignal sein“, heißt es.

Sachsen-SPD begrüßt Signal aus Berlin

Der DGB in Sachsen fordert die Unternehmen auf, die Realitäten anzuerkennen. Mit Abschluss des Koalitionsvertrages sei bekannt, dass eine Mindestlohnerhöhung noch in diesem Jahr kommt, sagt DGB-Chef Markus Schlimbach. Bereits bei der Einführung des Mindestlohns 2015 seien die befürchteten Beschäftigungsverluste nicht eingetreten.

Die sächsische SPD begrüßte das Signal, das aus der Bundespolitik kommt. „Die Einführung eines Mindestlohns von 12 Euro ist ein Gebot des Respekts und der wirtschaftlichen Vernunft“, sagte Parteichefin Kathrin Michel am Sonntag. Co-Vorsitzender Henning Homann verwies darauf, dass der neue Mindestlohn nicht nur eine Lohnerhöhung für rund 600 000 Beschäftigte in Sachsen bedeute, sondern auch ein Beitrag zur Angleichung der Löhne zwischen Ost und West sei. „Die Lohnmauer ist wichtige Ursache für die Wut vieler Menschen.“

Seit 2015 sind Stundenlöhne für Geringverdiener gestiegen

Laut Landesarbeitsagentur sind in Sachsen zwischen 2015 und Sommer 2021 über 93.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Jobs entstanden. Bei den Stundenlöhnen für Geringverdiener habe es einen deutlichen Anstieg gegeben. Und zahlreiche Minijobs seien in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umgewandelt worden.

Die Situation damals sei eine andere als heute, heißt es beim ifo-Wirtschaftsinstitut in Dresden. Die Wissenschaftler rechnen sehr wohl mit einem deutlichen Beschäftigungsabbau. Denn von einer Anhebung auf 12 Euro seien mehr als doppelt so viele Arbeitnehmer als damals von 8,50 Euro betroffen. „Was in Baden-Württemberg bei einem insgesamt höheren Lohnniveau sicher wenig Auswirkungen hat, stellt Sachsen mit seiner Vielzahl von kleineren Betrieben sehr wohl vor Probleme“, sagt Joachim Ragnitz vom ifo Dresden.

Wirtschaftsforscher skeptisch

Auch die Forscher vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB, das zur Bundesarbeitsagentur gehört, rechnen bei einer schnellen Anhebung auf 12 Euro mit negativen Beschäftigungseffekten. Diese würden sich im Wesentlichen auf Betriebe in Ostdeutschland und auf solche, die sich einem hohen Wettbewerbsdruck ausgesetzt fühlen, konzentrieren.

Von Andreas Dunte