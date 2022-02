Die Polizei ist seit Stunden massiv im Stadtgebiet präsent, unter anderem am Bahnhof Mitte und am Dresdner Hauptbahnhof. Am Abend liegt der Schwerpunkt auf der Absicherung der Gedenkveranstaltungen auf Neu- und Altmarkt. Auch die Bundespolizei hat Einsatzkräfte zusammengezogen, da viele Demo-Teilnehmer beider Seiten mit der Bahn an- und abreisen. "Ziel ist die Gewährleistung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit für alle Personen, die friedlich demonstrieren wollen", heißt es.