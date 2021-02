Leipzig

Mit dem Baukindergeld ins eigene Heim – für knapp 15 000 Familien in Sachsen ist dieser Traum bereits wahr geworden. Seit dem Start des Programms im September 2018 entfielen auf den Freistaat rund 303,9 Millionen Euro Fördergelder, erklärt die Förderbank KfW auf Anfrage. In keinem anderen der neuen Bundesländer wurde so viel investiert. „Corona hatte keinen Einfluss auf die Beantragung von Baukindergeld“, resümiert Alia Begisheva für die KfW-Bankengruppe. Die Situation habe sich über die Jahre stabil gehalten.

Pro Kind 12 000 Euro über zehn Jahre

Baukindergeld kann für den Bau eines Hauses oder den Kauf einer Immobilie genutzt werden. Anspruch auf Baukindergeld haben Familien mit mindestens einem Kind und einem gemeinsamen Haushaltseinkommen von unter 90 000 Euro im Jahr. Für jedes weitere Kind können noch einmal 15 000 Euro im Jahr aufs Einkommen aufgesattelt werden, um in den Genuss der Förderung zu kommen.

Bleibt es beim Einzelkind, muss dieses bei Antragsstellung unter 18 Jahre alt sein und mit in die neue Immobilie einziehen. Für jedes im Haushalt gemeldete minderjährige Kind können Familien dann einen Zuschuss von 1200 Euro im Jahr über 10 Jahre und somit insgesamt 12 000 Euro pro Kind erhalten. Bundesweit stehen dafür knapp zehn Milliarden Euro zur Verfügung.

Sachsen plant verbesserte Förderrichtlinie

Sachsens Bauminister Thomas Schmidt (CDU) sagt: „Das Baukindergeld ist ein wichtiges Instrument des Bundes, um Familien bei der Schaffung von Wohneigentum zu helfen.“ Und Wohneigentum sei der Schlüssel für die sichere Altersvorsorge. „Darum unterstützt der Freistaat Sachsen auch mit Landesmitteln insbesondere junge Familien dabei – durch sehr langfristige zinsgünstige Kredite.“

Schmidt kündigte an, dass die Landesregierung in Kürze eine verbesserte Förderrichtlinie vorstellen werde. „Diese beinhaltet das Programm ‚Jung kauft Alt‘, das den Kauf und Modernisierung von älteren Gebäuden für junge Familien fördert, sowie zusätzliche Förderelemente für Familien mit geringen Einkommen und für Familienmitglieder mit Behinderung“, so der Bauminister. Dafür stünden in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 130 Millionen Euro bereit.

Stichtag wurde verlängert

Stichtag für die Beantragung des Baukindergeldes fürs vergangenen Jahr ist der 31. März. Bis spätestens zu diesem Zeitpunkt muss der Kaufvertrag unterschrieben sein oder die Baugenehmigung vorliegen. Ursprünglich sollte die Frist bereits am 31. Dezember 2020 enden. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie aber von der Bundesregierung vorsorglich um drei Monate verlängert.

Spätestens sechs Monate nach dem Einzug wiederum muss dann der Antrag für das Baukindergeld gestellt worden sein. Hierfür ist die amtliche Meldebestätigung maßgeblich. Als letztmöglicher Termin gilt derzeit der 31. Dezember 2023 bei Einhaltung aller Förderbedingungen.

Förderung kann kombiniert werden

Auch eine Kombination verschiedener Fördermittel ist möglich. Beispielsweise mit dem Wohneigentumsprogramm der KfW, dem EnergieeffizientBauen-Kredit oder auch dem EnergieeffizientSanieren-Kredit. Die Nutzung erneuerbarer Energien, die Heizungsoptimierung oder ein altersgerechter Umbau können ebenfalls zusätzliche Mittel bringen.

Die Bearbeitungsdauer für Antrage zum Baukindergeld liegt in der Regel bei vier bis sechs Wochen, kann aber aufgrund der derzeit besonders hohen Antragszahlen auch einmal länger währen.

Sachsen stehen aufs eigene Haus

In Sachsen floss das Geld bisher vor allem ins eigene Häuschen und weniger in die Eigentumswohnung. Mehr als zehnmal so viele Familien entschieden sich für diese Form der eigenen vier Wände.

An der Leistung selbst gab es aber auch immer wieder Kritik. So hieß es beispielsweise, das Baukindergeld feuere die Immobilienpreise weiter an oder es profitierten besser verdienende Familien, die das Geld eigentlich nicht nötig hätten. Nach Angaben der KfW haben die meisten Antragsteller jedoch ein oder zwei Kinder (85 Prozent) und ein durchschnittliches zu versteuerndes Einkommen von weniger als 50 000 Euro (75,3 Prozent).

Wohnungswirtschaft kritisiert Grunderwerbssteuer

Nicht gefördert werden übrigens Ferien- oder Wochenendhäuser beziehungsweise -wohnungen. Und gemeldet werden muss in jedem Fall, wenn die Immobilie noch vor den zehn Jahren nicht mehr als alleiniger oder Hauptwohnsitz genutzt wird oder man nicht mehr mindestens Miteigentümer ist.

Die Wohnungswirtschaft monierte in der Vergangenheit auch die hohe Belastung für Immobilienkäufer durch die Grunderwerbssteuer. In Ländern wie Nordrhein-Westfalen liegt sie mittlerweile bei 6,5 Prozent des Kaufpreises. In Sachsen dagegen gilt ein Satz von lediglich 3,5 Prozent.

Von Roland Herold