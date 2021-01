15-Kilometer-Radius: Die 5 wichtigsten Fragen und Antworten

Leipzig

Der 15-Kilometer-Radius gilt in Sachsen bereits seit dem 14. Dezember, sorgt aber immer noch für viel Verwirrung. Dieser Radius wurde auch in der neuen Corona-Schutzverordnung, die seit dem 11. Januar gilt und zunächst bis zum 7. Februar besteht, beibehalten. Innerhalb dieses Radius gibt es zudem weiterhin die Ausgangsbeschränkung: Unnötige Aufenthalte außerhalb der Wohnung sind untersagt. Was aber ist den Bürgern im Freistaat noch möglich? Hier sind fünf der wichtigsten Fragen rund um den 15-Kilometer-Radius:

Gelten die 15 Kilometer von meinem Haus aus oder von der Stadtgrenze Leipzigs?

Hier gilt in Sachsen eine Sonderregelung: Während viele Bundesländer die 15 Kilometer rund um die Heimatgemeinde messen, wird im Freistaat der Radius um den Wohnort – also die Wohnadresse – berechnet. Jemand, der beispielsweise im Leipziger Stadtteil Seehausen wohnt, darf nicht zu einem Spaziergang an den Zwenkauer See fahren. Ein Besuch der Schladitzer Bucht dagegen ist möglich. In bestimmten Fällen darf dieser Radius auch überschritten werden, beispielsweise um zur Arbeit zu fahren. Für einen schlichten Spaziergang oder zur Fahrt in einen bestimmten Supermarkt jedoch gilt die 15-Kilometerzone. Die Einhaltung wird von der Polizei stichprobenartig kontrolliert. Wer erwischt wird muss mit einem Bußgeld von 60 Euro rechnen.

Darf ich meinen Lebenspartner besuchen, wenn er weiter weg als 15 Kilometer und in einem anderen Bundesland lebt?

Von Seiten des Freistaates aus sollte dem nichts entgegenstehen. In der Sächsischen Corona-Schutzverordnung (§ 2b Nr. 8 SächsCoronaSchVO) zählt der Besuch von „Ehe- und Lebenspartnern sowie von Partnern von Lebensgemeinschaften, hilfsbedürftigen Menschen, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen“als eine der Ausnahmen beim 15-Kilometer-Radius. Das heißt: Für den Besuch darf man auch das Bundesland verlassen. Dabei wichtig ist die Regelung am Wohnort des Partners und die dort geltende Schutzverordnung und die möglichen Beschränkungen der maximalen Haushalte, die sich treffen dürfen. Zudem appelliert der Freistaat an alle Bürger, die Reisetätigkeiten so weit wie möglich einzustellen.

Darf ich für einen Arzttermin den 15-Kilometer-Radius verlassen?

Ja, auch das ist erlaubt und gehört zu den Ausnahmen in der Schutzverordnung und ist ein „triftiger Grund“, den Radius zu verlassen. Neben dem Besuch beim Arzt gelten laut sächsischer Coronaschutzverordnung zudem auch die Inanspruchnahme „psychosozialer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen“ oder heilpädagogischer Förderung sowie „der Besuch Angehöriger der Heil- und Gesundheitsberufe, soweit dies medizinisch erforderlich ist oder im Rahmen einer dringend erforderlichen seelsorgerischen Betreuung“ als triftige Gründe, den 15-Kilometer-Radius zu überschreiten.

Darf ich mich von Sachsen nach Sachsen-Anhalt bewegen?

Ja, wenn ein triftiger Grund vorliegt, den 15-Kilometer-Radius zu verlassen. Ein Spaziergang im Harz oder ein Stadtbummel in Halle gehören nicht dazu. Wohl aber zum Beispiel Besuche von nahen Verwandten oder unabdingbare Reisen. Das Land Sachsen Anhalt fordert jedoch alle Bürgerinnen und Bürger dringlich auf, „die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolutes nötiges Minimum zu reduzieren und grundsätzlich auf nicht notwendige private Reisen und Besuche - auch von Verwandten - zu verzichten“. Gleiches gelte für das gesamte Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge.

Kann ich mit meiner Familie unser Wochenendgrundstück in einem anderen Bundesland besuchen und dort übernachten?

Auch bei dieser Frage kommt es eher auf die Verordnung im gewählten Bundesland an. In der sächsischen Corona-Schutzverordnung ist der Besuch des eigenen oder gepachteten Grundstücks unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen erlaubt und zählt als triftiger Grund. Gleiches gilt übrigens auch für den Besuch und Aufenthalt im Kleingarten.

