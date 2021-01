15-Kilometer-Radius: Diese Erfahrungen macht Sachsen mit dem Sperrkreis

Dresden

Deutschland denkt im Kreis. Keine Corona-Einschränkung sorgt derzeit für mehr Gesprächsstoff als der 15-Kilometer-Radius. Bei einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen sich die Bürger nur noch in einem abgesteckten Gebiet bewegen. Vorreiter dieser Idee ist Sachsen. Hier gilt der Sperrkreis bereits seit dem 14. Dezember und soll auch in der neuen Corona-Schutzverordnung wieder auftauchen. Egal bei welcher Inzidenz: Wer einkauft, Sport treibt oder sich einfach nur an der frischen Luft bewegt, darf den 15-Kilometer-Radius nicht verlassen. Gemessen wird von der Wohnung aus. Der Gedanke hinter der Idee ist, die Menschen sollen nur noch kurze Wege zurücklegen und so weniger Kontakte haben.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hat die Bewegungseinschränkungen als notwendig bezeichnet. Um die Mobilität und Kontakte zu reduzieren, brauche man eine solche Regelung, sagte er.

Doch was hat sie bisher gebracht und wie lässt sie sich überhaupt kontrollieren? Einer der es wissen muss ist Dirk Brockmann. Er ist Forscher an der Berliner Humboldt-Universität und wertet für das Robert-Koch-Institut die Bewegungsdaten großer Mobilfunkunternehmen aus. Daraus gewinnt der Physiker Rückschlüsse über die Mobilität in der Pandemie.

Mobilität in Sachsen sinkt

Für Sachsen hat er herausgefunden, die Menschen sind weniger unterwegs. „Es lässt sich recht gut erkennen, dass der in Sachsen früher begonnene Lockdown im Vergleich zu den anderen Bundesländern auch eher zu einer Reduzierung der Mobilität geführt hat“, so Brockmann. Er zeigt Diagramme, in denen die Menge der registrierten Bewegungen im Freistaat nach dem 14. Dezember deutlich abfällt.

Verglichen mit dem Normalniveau von 2019 lag der Wert für den Freistaat am 3. Dezember nur drei Prozent darunter. Am 16. Dezember, zwei Tage nach dem harten Lockdown, registrierte Brockmann einen Rückgang von 21 Prozent und am 28. Dezember sogar von 28 Prozent. Noch drastischer ist die Zahl für Leipzig. Hier rutschte die Zahl am 28. Dezember sogar 60 Prozent unter das Vorjahresniveau. In Nordsachsen waren es 33 Prozent.

Kontakte sind entscheidend

Trotz der geringen Mobilität sind die Infektionszahlen aber Sachsen nicht zurückgegangen. Im Gegenteil: Auch nach dem harten Lockdown blieben die Werte weiter auf hohem Niveau. Brockmann hat auch dafür eine Erklärung. „Mit Blick auf das Infektionsgeschehen muss man feststellen, dass Mobilität damit weniger zu tun hat, als das Auftreten von Kontakten“, so der Forscher. Es ist also entscheidend wie viele Menschen sich treffen, egal ob im oder außerhalb des Radius.

Hinzu kommt: Ein Verlassen des Sperrkreises lässt sich kaum kontrollieren. Am ersten Tag des harten Lockdowns in Sachsen baute die Leipziger Polizei auf der Bundestraße 181 hinter Dölzig noch einen Checkpoint auf und winkte reihenweise Autos an der Straßenrand. Das sollte auch zur Abschreckung dienen, damit ein Einkaufstourismus ins nahe Shoppingcenter Nova Eventis in Sachsen-Anhalt unterbunden wird.

Die Beamten schauten in die Fahrzeuge, vereinzelt wurden auch Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gestellt. In den seltensten Fällen war allerdings der überschrittene 15-Kilometer-Radius der Grund. Vielmehr gab es generelle Verstöße gegen die Ausgangsregeln und gegen die Kontaktbeschränkungen.

Wenig Anreize für Einkaufstouristen

Zwei Tag später war das Problem gelöst. Sachsen-Anhalt zog mit einer eigenen Verordnung nach und die Mall in Günthersdorf musste ebenfalls schließen. Aktuell bleibt die Einkaufsschranke an den Grenzen zu Tschechien und Polen noch ein Thema, um die günstigere Versorgung über das Nachbarland zu unterbinden. Vor allem vor Silvester kontrollierte die Bundespolizei an den Ausfallstraßen. Schwerpunkt der Prüfungen war dabei allerdings der Erwerb verbotener Pyrotechnik.

Wie oft der Sperrkreis bisher verletzt wurde, kann heute niemand seriös sagen. „Statistische Erhebungen zu Verstößen gegen einzelne Regelungen der Corona-Schutzverordnung werden nicht durchgeführt“, sagt Silvaine Reiche, Sprecherin im sächsischen Innenministerium. Eine Auswertung erfolge nur insgesamt für Verstöße gegen alle Coronaregeln im Freistaat. So hat die Polizei in Leipzig in der letzten Woche des Jahres 2020 bei 110 Kontrollen 395 Verstöße festgestellt und 389 Bußgeldverfahren eingeleitet, so die Beamten.

Wintersportorte im Fokus

Laut Reiche kontrolliert die Polizei derzeit auch nicht auf Autobahnen und Bundesstraßen gezielt wegen des Sperrkreises. „Das heißt aber nicht, dass wir nicht nachfragen, wenn wir Autos mit einem fremden Kennzeichen sehen“, so die Sprecherin.

Das Hauptaugenmerk liege derzeit auf den Wintersportorten, um größere Ansammlungen von Tagestouristen zu verhindern. Dabei spielt der 15-Kilometer-Radius aber gar keine Rolle. Eine Fahrt in den Schnee ist kein triftiger Grund, um die in Sachsen ohnehin geltende Ausgangsbeschränkungen zu durchbrechen und stellt auch so einen Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung dar.

