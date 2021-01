15-Kilometer-Radius: Wann liegt ein Verstoß vor – und wann wird ein Bußgeld fällig?

Leipzig

Die 15-Kilometer-Regelung in Sachsen sorgt weiterhin für viel Unsicherheit, wie die Leserzuschriften an die LVZ zeigen. Eine der drängendsten Fragen lautet, was ein Verstoß kostet und ob in jedem Fall Bußgelder fällig werden.

Der 15-Kilometer-Radius findet sich bei den „triftigen Gründen“ in der sächsischen Corona-Schutzverordnung. Für den Einkauf sowie Sport und Bewegung dürfen sich die Menschen nur in diesem festgelegten Kreis bewegen, der eine Fläche von rund 700 Quadratkilometern ausfüllt. Der Sperrkreis findet sich also nur in zwei von insgesamt 19 in der Verordnung aufgeführten „triftigen Gründen“ wieder.

Bei Verstoß drohen 60 Euro Bußgeld

Gemessen wird der Radius von der eigenen Unterkunft, für das Einkaufen auch wahlweise von der Arbeitsstätte, aber nicht wie in anderen Bundesländern von der Stadtgrenze aus. Mit anderen Worten: Jeder Sachse besitzt seinen eigenen 15-Kilometer-Radius und muss sich selbst genau überlegen, wie weit er sich bewegen darf.

Wer gegen den Sperrkreis verstößt oder auch sonst ohne „triftigen Grund“ unterwegs ist und damit die Ausgangsregelungen missachtet, muss mit einem Bußgeld von 60 Euro rechnen. Notwendig ist dafür aber ein vorsätzliches Handeln. Der Bürger muss also mit „Wissen“ und „Wollen“ an dieser Stelle gegen die Verordnung verstoßen.

Triftige Gründe müssen glaubhaft versichert werden

Deutlich wird es an zwei Beispielen: Ein Läufer dreht für sein Training seine gewohnte Runde. Die Strecke befindet sich teilweise 18 Kilometer von seiner Unterkunft entfernt. Er hat die Route auch online genau vermessen, weiß also von der Abweichung. Ihm ist der Verstoß aber egal, und er läuft sie zur optimalen Vorbereitung dennoch. Der Sportler will also auch gegen die 15-Kilometer-Regel verstoßen, um seine gewohnte Runde zurückzulegen. Hier handelt er vorsätzlich und muss bei einer Kontrolle mit einem Bußgeld von 60 Euro rechnen.

Anders liegt der Fall, wenn der Verstoß nur fahrlässig erfolgt. Ein Hundebesitzer geht mit seinem Vierbeiner auf einer ausgedehnten Runde Gassi. Wegen Schneematsch verlässt er seinen angestammten Weg und läuft über einen anderen Abschnitt weiter. Er misst nicht noch einmal nach, und hofft, dass er sich weiter innerhalb des Radius bewegt. Bei einer Kontrolle stellt die Polizei fest, dass er den Sperrkreis um 800 Meter überschritten hat. Hier handelt der Hundebesitzer nur fahrlässig, er vertraute darauf, sich innerhalb des Radius zu bewegen und hatte auch nie vor, ihn zu verlassen. Ein Bußgeld wird somit nicht fällig.

Bei Kontrollen müssen die Bürger lediglich glaubhaft machen, dass sie aus einem „triftigen Grund“ unterwegs sind. Es ist also kein strenger Beweis wie in einem Prozess notwendig, sondern es reicht aus, wenn der Beamte überzeugt wird. Er muss die Aussagen lediglich für wahrscheinlich halten.

Stichpunktartige Kontrollen

Laut Sächsischem Innenministerium wird der Radius durch Städte, Gemeinden und die Polizei kontrolliert. „Die Polizei kontrolliert dabei anlassbezogen und stichpunktartig“, so Sprecherin Silvaine Reiche. Das heiße aber nicht, dass die Beamten nicht nachfragten, wenn sie Autos mit einem fremden Kennzeichen sehen. Eine Statistik, wie oft in Sachsen bisher gegen den seit 14. Dezember 2020 geltenden Sperrradius verstoßen wurde, liege bisher nicht vor. Die Daten werden Reiche zufolge nicht so weit heruntergebrochen.

