1500 Euro mehr für drei Monate – Sachsen hilft Freiberuflern und Selbstständigen

Der Vorstoß des Freistaats beim Bund lief ins Leere, deshalb will Sachsen Kleinstunternehmer, Selbstständige und Freiberufler in der Corona-Krise nun aus der eigenen Kasse unterstützen. Ein entsprechendes Hilfsprogramm kündigte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Dienstag in Dresden während der Kabinettspressekonferenz an. Demnach habe die Landesregierung dem Corona-Hilfsprogramm „Sachsen Plus“, zugestimmt, so der Minister. Das Programm richtet sich an Unternehmen mit wenigen Beschäftigten, Selbstständige und Angehörige der freien Berufe im Freistaat, die wegen der Corona-Notfallverordnung im Sachsen-Lockdown im Dezember des vergangenen Jahres mindestens 70 Prozent Umsatzeinbrüche verzeichnet haben.

Ausgleich für zu niedrige betriebliche Fixkosten

Bei ihnen besteht laut Ministerium derzeit eine Lücke: Wegen niedriger betrieblicher Fixkosten erhielten sie nur geringe Zuschläge zur Überbrückungshilfe des Bundes. „Wir werden einen zusätzlichen Zuschuss schaffen für die Unternehmen, die bislang zu wenige Fixkosten hatten, um auf eine Summe zu kommen“, sagte Dulig. „Das Programm beweist, dass Sachsen Hilfe leistet“, sagte der Minister. Es gehe vor allem um die kleinen Unternehmen, die vom Bund nicht unterstützt wurden.

Jeweils 1500 Euro für drei Monate

Die Unternehmen sollen für drei Monate (November, Dezember, Januar) jeweils 1500 Euro mehr Hilfen bekommen. Sie könnten ihre Anträge selbst bei der Sächsischen Aufbaubank stellen, weil ihre Daten bereits aus dem Antrag auf Überbrückungshilfe vorlägen, sagte Dulig. Für die Hilfen stehen demnach 4,3 Millionen Euro zur Verfügung. Finanziert werden soll das Programm aus Landesmitteln, die für das im Frühjahr 2021 gestartete Härtefallprogramm bislang nicht abgerufen wurden. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landestages muss die Verwendung der freien Mittel aus dem Härtefallprogramm aber noch genehmigen.

Kammern begrüßen die Hilfe

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz begrüßte das neu geschaffene Programm. Hauptgeschäftsführer Hans-Joachim Wunderlich sagte am Dienstag laut Mitteilung, dass damit Teile der Lebenshaltungskosten für Unternehmer abgedeckt werden könnten. „Denn die Überbrückungshilfen decken leider weder einen Unternehmerlohn noch alle betrieblich anfallenden Kosten ab.“Die Handwerkskammer Dresden betonte, dass der Beschluss ein wichtiges Zeichen für soloselbstständige Handwerker sei. Der Antragsstart ab März sei jedoch mit Blick auf die Liquidität der Betriebe viel zu spät, sagte Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski. „Das musste endlich kommen. Gerade für Kleinstunternehmer ist das Überbrückungsgeld eine Hilfe“, sagte Axel Klein, Dehoga-Chef in Sachsen.

Von André Böhmer