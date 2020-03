Kathleen Sambleben (34) betreibt einen Pferdehof im Gebiet Dobritzmark in Eilenburg (Nordsachsen). Sie wird immer wieder wegen angeblicher Verstöße angezählt, zuletzt von Linke-Stadträtin Christiane Prochnow. Allein in diesem Jahr gab es schon drei Kontrollen. Jetzt geht sie in die Offensive.