Grimma

In der Alten Spitzenfabrik in Grimma (Kreis Leipzig), die jetzt „Dorf der Jugend“ ist, unmittelbar am Mulde-Radweg wartet Tristan Runge (16). Auf einer gemähten Wiese hinter einer Hecke ist ein wenig Ruhe, während weiter vorn junge Leute auf dem Gelände werkeln. Einige Hühner huschen neugierig vorbei.

„Jetzt bin ich Beschwerdeführer“

Wie wird man vom Teen zum Kläger gegen den Freistaat Sachsen? Ziemlich relaxt erzählt der Zwölftklässler von seinen Beweggründen. Mit dem Erstarken der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ habe auch er begonnen, sich mit dem Thema zu befassen. „Nach und nach sind mir die Ausmaße immer deutlicher geworden – wie schlimm wir schon in der Katastrophe sind“, sagt Tristan. Er demonstrierte in Leipzig, später bildete sich in Grimma eine Ortsgruppe.

Dann sei über ein Netzwerk von Klimaaktivistinnen und -aktivisten im Sommer die Deutsche Umwelthilfe (DUH) an ihn herangetreten. Nach der Verfassungsklage gegen die Bundesrepublik schlug die DUH vor, auch auf Landesebene einen rechtlichen Weg zu gehen. „Weil Menschenmengen auf der Straße offenbar nicht reichen, habe ich mich entschlossen, mich dem Ganzen anzuschließen“, sagt Tristan. Dann fügt er grinsend hinzu: „Jetzt bin ich Beschwerdeführer in einer Verfassungsbeschwerde.“

„Und jetzt sind wir hier“

Wie man sich da fühle? „Gute Frage“, gibt er zurück. Weil ihm das Thema so wichtig sei, habe er über das öffentliche Interesse noch gar nicht nachgedacht. „Ich glaube, dass es eine stressige Zeit wird“ sagt er. Aber irgendwann müsse man sich eben entscheiden, was einem wichtiger sei: der Klimaschutz oder die eigene Ruhe. „Da muss man sicherlich ein gesundes Maß finden. Aber ein wenig Engagement sollte bei jedem da sein.“

Tristan wurde in Berlin geboren, kam aber schon mit fünf nach Grimma, weil der Vater in Leipzig zu arbeiten begann. „Und jetzt sind wir hier.“ Die Eltern unterstützen sein gesellschaftliche Engagement und unterschrieben auch alle notwendigen Papiere, da er ja – zumindest vor dem Gesetz – noch minderjährig ist. Derzeit bereitet sich Tristan aufs Abitur vor. Seit diesem Jahr ist er auch im Schülerrat. Bis dato wüssten nur wenige Vertraute von seinem Vorhaben. Der Schulleiter wurde Mitte vergangene Woche ins Vertrauen gezogen. Was nach dem Abi komme, wisse er heute noch nicht. „Ich denke Studium, aber klar ist es noch nicht.“ Grimma sei eine nette Kleinstadt, für ein Studium ziehe es ihn dann aber doch in die Großstadt. „Man trifft viel mehr Menschen, hat mehr Anknüpfungspunkte.“

„Ich finde das ganz schön peinlich“

In der Freizeit engagiert sich Tristan hier im „Dorf der Jugend“, das vom Förderverein für Jugendkultur und Zwischenmenschlichkeit betrieben wird. Dort geht es auch um Engagement gegen Rechtsradikalismus und rechte Ideologien. Schließlich sei im Osten der Anteil von AfD-Wählern besonders hoch, sagt Tristan. Wenn dann noch Zeit übrig ist, agiert er beim Basketball als Schiedsrichter.

Die anderen Kläger – Alexander Klein (26) aus Dresden und Robert Dietz (18) aus Sehmatal-Sehma (Erzgebirgskreis) – kennt er von Telefonkonferenzen. Tristan ist der jüngste von ihnen. Mit der Umweltpolitik im Freistaat sei er jedenfalls nicht zufrieden: „Seit 40 Jahren leben wir in der Klimakrise und haben es in Sachsen noch immer nicht geschafft, ein Klimaschutzgesetz zu beschließen. Ehrlich gesagt, finde ich das ganz schön peinlich.“ Das Energie- und Klimaprogramm der Landesregierung sei „ein Witz“ und lege keine konkreten Maßnahmen fest. Nicht ein einziges Windrad habe Sachsen in diesem Jahr neu aufgestellt.

„Anders wird es leider nicht gehen“

Deshalb hoffe er, dass die Klimaklage Erfolg hat und die Landesregierung verpflichtet wird, ein Klimaschutzgesetz zu beschließen, um die Erderwärmung zu bremsen. Es gäbe schließlich Hunderte von Möglichkeiten, CO2 zu reduzieren. „Natürlich werden wir alle hier und da mit Einschränkungen leben müssen. Anders wird es leider nicht gehen“, sagt Tristan. „Aber das alles ist doch nichts im Vergleich dazu, was uns erwartet, wenn die Klimakatastrophe weiter Fahrt aufnimmt.“ Die Welt, wie man sie kenne, werde es dann nicht mehr geben und angesichts dessen, seien ein paar Windräder und Solaranlagen doch ein guter Preis.

Im „Dorf der Jugend“ nebenan warten die Jugendlichen bereits auf Tristan. „Kommst Du?“, fragt ein Mädchen über den Gartenzaun.

Von Roland Herold