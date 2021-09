175 Jahre, elf Nobelpreise: Sächsische Akademie der Wissenschaften in Leipzig feiert Jubiläum

Leipzig

Die Vernetzung der Forschung über Fächergrenzen hinweg gilt in der Wissenschaft als Gebot der Stunde. Kaum ein Förderantrag hat Chancen, bringt er nicht mehrere Disziplinen zusammen. Dabei ist die Idee zur Kooperation keineswegs neu: Das lässt sich zum Beispiel daran erkennen, dass die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig dieses Jahr ihren 175. Geburtstag feiert. Und weil längst nicht nur sächsische Natur-, Geistes- und Ingenieurwissenschaftler zu dem illustren Kreis gehören, sondern auch Forscherinnen und Forscher aus Sachsen-Anhalt und Thüringen, kommen am 1. Oktober alle drei Wissenschaftsminister nach Leipzig, um zu gratulieren: Sebastian Gemkow (CDU) aus Sachsen, Armin Willingmann (SPD) aus Sachsen-Anhalt und Wolfgang Tiefensee (SPD) aus Thüringen. Die Festsitzung im Paulinum wird ab 16 Uhr per Live-Stream übertragen.

Gut 200 Mitglieder hat die Akademie heute. Den Mitgliedsantrag gibt es nach wie vor nicht zum Download im Internet: Man muss für eine Mitgliedschaft vorgeschlagen werden, und zwar von jemandem, der bereits Teil der Gruppe ist. Die Kandidaten werden begutachtet und nach geheimer Wahl aufgenommen oder nicht. Mitte des 19. Jahrhunderts waren es dreizehn Wissenschaftler, die die Gründung vorantrieben. Die „Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig“ nahm ihren Betrieb nicht zufällig am 1. Juli 1846 auf: am 200. Geburtstag des Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz, dessen Forderung, die Theorie mit der Praxis zu vereinen, sich auch die Akademie seither auf die Fahne schreibt. Bis 1918 war der jeweilige König von Sachsen Protektor und Mäzen der Gelehrten-Gesellschaft.

Eigenes Domizil seit 1995

1938 forderte das Reichserziehungsministerium, jüdische Mitglieder zum Austritt zu drängen. „Offenen Widerstand gegen die diktatorischen und willkürlichen Praktiken der Nationalsozialisten gab es nicht“, schreibt der Leipziger Historiker Manfred Rudersdorf in einem kürzlich erschienenen Aufsatz zur 175-jährigen Akademie-Geschichte. In der DDR gelang es der Akademie, ihren Sachsen-Bezug im Namen zu bewahren, obwohl es Sachsen als Verwaltungseinheit gar nicht mehr gab. Sie war direkt dem Ministerrat unterstellt und verpflichtet, eng mit der Akademie der Wissenschaften in Berlin zu kooperieren. Erstmals nahm sie Frauen als Mitglieder auf.

Seit 1992 ist der Freistaat Sachsen der Träger, 1994 wurde die Akademie als außeruniversitäre Forschungseinrichtung in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts überführt. Nachdem sich die Mitglieder bislang meist in Räumen der Universität Leipzig getroffen hatten, bezog man 1995 die Villa Klinkhardt im Musikviertel. Über ihren Meinungsaustausch informieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Öffentlichkeit in regelmäßigen Publikationen. Als besondere Aufgabe gilt zudem die langfristige Grundlagenforschung. Auf bis zu 25 Jahre sind die aktuell mehr als 20 Forschungsvorhaben angelegt. Zurzeit werkelt die Akademie zum Beispiel an einem althochdeutschen Wörterbuch sowie an mehreren Brief-Editionen, etwa von Robert und Clara Schumann.

Seit 2004 werden keine naturwissenschaftlichen Projekte mehr bewilligt, weil dafür andere Töpfe mit größerem Volumen existieren. Die größten Ehren verdankt die Sächsische Akademie indes vor allem den Naturwissenschaftlern in ihren Reihen: Zwischen 1902 und 1987 erhielten elf Mitglieder den Nobelpreis, sechs in Physik, je zwei in Medizin und Chemie und einer in Literatur.

