Die Lage spitzt sich zu. Immer mehr Baufirmen leiden unter akutem Fachkräftemangel. „Trotz Corona-Krise“, betont Bernd Günther, Bezirkschef der IG Bau Nord-West-Sachsen. Fehlende Mitarbeiter – das könnte für Baufirmen in Leipzig in den nächsten Jahren zu einem sehr ernsten Problem werden, warnt die Gewerkschaft. Diese bedrohliche Entwicklung, so Günther, gehe aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor. Danach gibt es in den Bauberufen immer größere Schwierigkeiten, Personal für offene Stellen zu finden. Im vorigen Jahr blieben in Leipzig 180 Stellen in der Branche länger als 90 Tage unbesetzt. 2018 seien es hingegen „nur“ 146 Stellen gewesen, ein Jahr zuvor 104.

Arbeiten am Limit

„Ob es um den Bau von Wohnungen und Straßen oder die Sanierung von Brücken geht – viele Firmen arbeiten wegen der anziehenden Nachfrage längst am Limit“, schildert Günther die Lage. „Und das sogar in Zeiten von Corona“, fügt er hinzu. Um die Aufträge zu bewältigen, müssten die Betriebe „jetzt in die Fachleute von morgen investieren“, so der IG-Bau-Bezirksvorsitzende. Um dies zu stemmen, komme es darauf an, dass die Branche deutlich attraktiver werde. Das beginne bei einer besseren Bezahlung. In der laufenden Tarifrunde für das Bauhauptgewerbe fordert die Gewerkschaft deshalb ein kräftiges Lohn-Plus. „Außerdem soll die lange - bislang meist unbezahlte - Fahrerei zur Baustelle entschädigt werden“, betont Günther.

Regelrechter Facharbeiter-Schwund

Und er zeichnet ein noch schlimmeres Bild: „Aktuell erleben wir einen regelrechten Facharbeiter-Schwund. Drei Jahre nach der Ausbildung haben im Schnitt zwei von drei Bauarbeitern ihre Branche verlassen. Der Trend muss unbedingt gestoppt werden.“ Neben höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen komme es dabei auch auf ein gesundes Betriebsklima an. Beschäftigte vermissten häufig Respekt und Anerkennung für ihre Leistung. „Kein Wunder, dass sich mancher da nach einem anderen Beruf umschaut“, meint Günther.

Wie sehr der Fachkräftebedarf künftig zunehmen könnte, zeige darüber hinaus eine Studie der Sozialkassen des Baugewerbes (Soka-Bau). Danach dürften in den nächsten zehn Jahren bundesweit 150 000 Bauleute in Rente gehen. Das sei jeder sechste Arbeitnehmer der Branche.

