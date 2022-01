20 Jahre Euro: Die Sachsen schwören weiter auf Bares

Leipzig

Bargeld ist beliebt bei den Deutschen. Selbst Corona und der verstärkte Trend hin zum Bezahlen mit Karte und Handy haben daran nichts ändern können. Besonders versessen auf Bargeld sind die Sachsen. Nach Berlin hat der Freistaat die meisten Bargeldliebhaber. Das hat eine Umfrage der Deutschen Bundesbank im vergangenen Jahr ergeben.

„Nur Bares ist Wahres“, kommentiert Johannes Beermann die Studie. Das Bundesbank-Vorstandsmitglied verrät, dass er seine Einkäufe an der Supermarktkasse in bar bezahlt. Rund 60 Prozent der Bevölkerung halten es ebenso. „Größere Anschaffungen bezahle ich natürlich auch schon mal per Karte. Ich habe immer Bargeld dabei, schließlich wird es überall akzeptiert“, sagt Beermann, der bis 2015 Chef der Sächsischen Staatskanzlei war. „Mit Banknoten und Münzen in der Tasche ist man immer auf der sicheren Seite.“

Außer den Deutschen schwören auch die Österreicher und Schweizer auf Bargeld. In Schweden, Norwegen, Finnland oder den baltischen Ländern sind die Barzahler eher in der Minderheit. Dort ist es 20 Jahre nach Einführung des Euro in vielen Läden gar nicht mehr möglich, mit Scheinen und Münzen zu bezahlen.

75 Prozent wollen wählen, ob sie bar oder mit Karte zahlen

Dabei verschließt sich man sich hierzulande keineswegs den neuen Bezahlmethoden. Das kontaktlose oder bargeldlose Bezahlen habe in der Pandemie an Schwung gewonnen, weiß Cosima Ningelgen vom Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV). „Auch Angebote der Sparkassen wie Apple pay haben die Entwicklung beschleunigt.“

Skeptisch betrachtet der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) die Entwicklung. „Kreditkartenanbieter, Digitalkonzerne, Banken und Teile des Handels treiben bargeldloses Zahlen voran“, heißt es beim Verband. In Corona-Zeiten habe das einen neuen Schub bekommen. Im Interesse der Verbraucher sei das aber nicht. Wie eine vzbv-Umfrage zeigt, möchte die überwiegende Mehrheit nicht aufs Bargeld verzichten. 75 Prozent der Befragten geben an, sie möchten wählen können, ob sie in bar oder bargeldlos bezahlen.

Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen weist auf die Nachteile einer bargeldlosen Welt hin. „Die sehen wir in der möglichen Ausgrenzung von bestimmten Personengruppen, im Verlust der persönlichen Anonymität, in der erschwerten Kontrolle über die eigenen Finanzen, bei Sicherheitsaspekten, in der Schaffung von Abhängigkeiten und in nicht auszuschließenden weiter steigenden Kosten“, sagt die Beraterin.

Zahl der Bankfilialen ist seit Euro-Einführung stark gesunken

Aus diesem Grund setze man sich als Verbraucherschutzzentrale auch für den Erhalt von Bankfilialen und Bargeldautomaten ein. Mit begrenztem Erfolg: Seit der Euroeinführung ist bei den Sparkassen in Sachsen ein Drittel aller Bankfilialen verschwunden. Ende 2020 waren es noch 595. In Thüringen hat sich die Zahl auf 212 halbiert. Corona hat den Prozess beschleunigt. Dabei haben die Sparkassen noch das dichteste Filialnetz. Der Abbau bei privaten Banken ist weitaus größer.

Als Grund dafür wird die verstärkte Nutzung von Online-Banking angegeben. Auch Verbraucherschützerin Heyer betont, dass immer mehr ihre Bankgeschäfte online von zu Hause oder von unterwegs erledigen. „Dennoch: Online-Banking ist nicht für jedermann geeignet und auch nicht von allen gewollt.“ Niemand dürfe von der Teilnahme am Wirtschaftsleben abgehängt und so benachteiligt werden. „Deshalb muss Bargeld zukunftsfest gemacht werden“, fordert sie.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung plant die Europäische Zentralbank die Einführung einer digitalen Währung. Bargeldliebhaber sollte das nicht schrecken: „Ein digitaler Euro würde das Bargeld nicht ersetzen, sondern nur ein weiteres Angebot an die Bürgerinnen und Bürger sein“, beruhigt Bundesbanker Beermann. Sie sollten wissen, dass der digitale Euro direkt von der Zentralbank bereitgestellt wird, damit 100 Prozent ausfallsicher sei. Außerdem wäre sein Wert im Vergleich zu Kryptowährungen, die stark schwanken, so stabil wie der Euro.“

Von Andreas Dunte