20 Schulen in Sachsen von Corona-Fällen betroffen – Häufung in der Region Leipzig

In Sachsen sind aktuell 20 Schulen von Corona-Fällen betroffen – die meisten davon in der dichter besiedelten Region Leipzig. Wie Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) auf Nachfrage der LVZ erklärte, sei die Zahl in den ersten drei Wochen nach Wiederbeginn in etwa konstant geblieben. „Einige Schulen kommen neu dazu, andere fallen dann schon wieder aus der Liste heraus“, so Schulz. Bei insgesamt etwa 1400 Bildungseinrichtungen im Freistaat gebe es allerdings noch keinen Grund zur Besorgnis. „Das System, wie die Schulen mit den Fällen umgehen, funktioniert bisher sehr gut“, so Schulz.

Neben einigen Infektionen an Schulen in den stärker betroffenen Corona-Regionen Sachsens registrierten die Behörden zuletzt vor allem aus Leipzig und Umgebung betroffene Schüler und Lehrer. „Aktuell ist beispielsweise das Gymnasium in Markranstädt dazugekommen. Dort wurde ein Schüler der zwölften Klasse positiv getestet“, so der LaSuB-Sprecher. Weil der junge Mann im gymnasialen Kurssystem mit vielen Lehrern Kontakt hat und die Schülergruppen wechselt, wurden am Mittwoch sowohl alle Schüler der Jahrgangsstufe als auch alle 30 in Frage kommenden Lehrer getestet. Die Kinder und Erwachsenen dürfen das Gebäude vorerst nicht betreten, heißt es. Das Gesundheitsamt will am Donnerstag über das weitere Vorgehen und Schutzmaßnahmen entscheiden.

Zwei Oberschulen in Leipzig betroffen

Neben dem Markranstädter Gymnasium gab es zuletzt in der Region auch Fälle in zwei Oberschulen in Leipzig (20. und 39.), am Ehrenberg-Gymnasium in Delitzsch, an der Oberschule in Wermsdorf und an einer Schule in Taucha. „Das heißt allerdings nicht, dass die Schulen dort überall geschlossen wurden. Zum Teil waren es nur einzelne Corona-Fälle, die dann jeweils zu Hause bleiben mussten“, so Schulz.

Im Vogtlandkreis waren in der vergangenen Woche ebenfalls gleich mehrere Schulen betroffen. Zum Wochenbeginn stiegen die Zahlen der Neuinfektionen in der Region insgesamt merklich an. Das Landratsamt sah sich am Dienstag gezwungen, die Hygieneschutzmaßnahmen wieder zu verschärfen, Kontaktbeschränkungen für den öffentlichen Raum zu verhängen und größere Veranstaltungen zu verbieten. Ähnlich ist die Lage auch im Erzgebirge – auch wenn dort der Wert der sogenannten 7-Tage-Inszidenz noch unter dem vereinbarten Grenzwert von 35 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt.

