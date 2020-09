Dresden

Der Botanische Garten in Dresden feiert 2020 seinen 200. Geburtstag. Wegen Corona und den vielen Einschränkungen allerdings in aller Stille. Der Gartendirektor Professor Christoph Neinhuis blickt zurück in die Geschichte.

In Dresden fehlte eine Ausbildungsstelle für Ärzte

„Im Grunde geht die Gartengründung auf die Befreiungskriege mit der Völkerschlacht bei Leipzig zurück“, erklärt Christoph Neinhuis. Denn damals habe sich gezeigt, dass es einen eklatanten Mangel an medizinischen Fachkräften gab. „Die medizinische Ausbildung in Sachsen war in Halle/ Leipzig konzentriert. In Dresden gab es zu dieser Zeit nur eine Hebammenschule und eine Tierarzneischule, aber keine Ausbildungsstätte für Ärzte“, so Professor Neinhuis weiter.

So sei 1815 die Chirurgisch-medicinische Akademie – der Vorläufer des heutigen Universitätsklinikums „ Carl Gustav Carus“ – gegründet worden, die ihren Sitz im Kurländer Palais hatte. Um die angehenden Ärzte in Heilpflanzenkunde auszubilden, wurde ein Botanischer Garten angelegt. „Er befand sich dort, wo heute das Polizeipräsidium ist und führte bis zur Elbe. Auf der Wiese am Moritzdenkmal stehen noch ein paar Bäume aus dieser Zeit“, weiß Christoph Neinhuis.

Sechs Gartendirektoren in 200 Jahren

Er ist seit 1815 der sechste Gartendirektor. „Der Hofgärtner Carl Adolph Terscheck war der Designer des ersten Botanischen Gartens. Sein Bruder Johann Gottfried Terscheck setzte den Plan um. Die eigentliche inhaltliche Arbeit im Garten begann jedoch mit der Berufung von Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach im März 1820 zum Gartendirektor.“

Der Professor für Naturgeschichte sei einer der bedeutendsten Dresdner Wissenschaftler seiner Zeit gewesen. „Er war zugleich Direktor des Naturalienkabinetts im Zwinger, den heutigen Naturhistorischen Sammlungen, Mitbegründer des Zoos und des Dresdner Tierschutzvereins. Er gründete die Sächsische Gesellschaft für Botanik und Gartenbau , Flora‘, war jahrzehntelang Präsident der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft ISIS Dresden, schrieb ein Standardwerk über Vögel und die Flora Sachsens, hielt öffentliche Vorlesungen vor bis zu 500 Zuhörern und setzte sich für die naturwissenschaftliche Ausbildung an Schulen ein“, berichtet Christoph Neinhuis. „Außerdem hatte Reichenbach gute Kontakte zum Sächsischen Königshaus, was auch für den Botanischen Garten von Nutzen war.“

Garten entstand wie aus dem Nichts

In nur vier Jahren habe Reichenbach aus einem praktisch leeren Gelände einen vielfältigen Botanischen Garten gemacht. „In Reiseberichten schreiben Besucher damals, dass der Garten wie aus dem Nichts entstanden sei“, sagt Professor Neinhuis. 1825 verfügte der Botanische Garten bereits über 7800 Arten.

„ Reichenbach war damals ein Glücksfall für Dresden, denn durch ihn bekamen die Akademie, der Garten, dessen Direktor er 50 Jahre lang war, und die Stadt wichtige Impulse.“ Heute sei er leider fast vergessen, was wohl mit seinem schwierigen Charakter zusammenhänge. „ Reichenbach war ein Besessener, der nur seine Arbeit kannte, ein Egomane, wahrscheinlich auch ein Choleriker. Er hat viele Leute vor den Kopf gestoßen, wurde zwangspensioniert und war wohl am Ende verbittert und allein“, erzählt Christoph Neinhuis.

Auf Reichenbach folgten 1890 Oscar Drude, 1924 Friedrich Tobler, 1949 Herbert Ulbricht, 1994 Werner Hempel und schließlich 2002 Christoph Neinhuis in das Amt des Gartendirektors.

Das bietet der Botanische Garten Dresden Der Botanische Garten hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Das Gelände mit mehreren Pflanzenschauhäusern ist 3,25 Hektar groß. Die Sammlung umfasst rund 10 000 Pflanzenarten aus allen Klimazonen und verschiedenen Regionen der Erde. In der Einrichtung wachsen 450 in Sachsen heimische Pflanzenarten, die auf der Roten Liste stehen, aber auch viele Pflanzen aus anderen Teilen der Erde, die kurz vorm Aussterben stehen. Eine besonderer Anziehungspunkt im Sommer ist die umfangreiche Sommerblumensammlung.

Ortswechsel für den Botanischen Garten

1893 wurde der Botanische Garten aus Platz- und stadtplanerischen Gründen an den heutigen Ort verlegt. Das noch heute prägende gestalterische Konzept geht auf Oskar Drude zurück. Er gliederte die Pflanzen nicht mehr systematisch zum Beispiel nach Nutzung, Art oder auffälligen Merkmalen, sondern nach geografischen Gesichtspunkten. „Das war damals ein völlig neues Konzept“, erklärt Christoph Neinhuis.

Der Botanische Garten mit seiner Wegeführung sei heute noch so wie zu Zeiten Drudes. Seit 2018 steht diese Grundstruktur der Gartenanlage unter Denkmalschutz. Allerdings habe die Bombardierung Dresdens 1945, bei der der Botanische Garten von 18 Bomben getroffen wurde, schwerste Schäden hinterlassen.

Nach 1945 wurden Gebäude und Gewächshäuser mit den damaligen Mitteln und Möglichkeiten wieder aufgebaut. Vor acht Jahren gab es eine erste große Veränderung. Die Gartenverwaltung konnte in ein neues, größeres Gebäude auf dem Gelände umziehen, in dem zuvor die gartenbauliche Versuchsanstalt untergebracht war. Jetzt steht der Botanische Garten Dresden das dritte Mal in seiner Geschichte vor einer einschneidenden Veränderung. Er soll wachsen. Zudem wird die Infrastruktur komplett erneuert.

Von Catrin Steinbach