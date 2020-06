Schkeuditz

„Hier wird Zukunft geschrieben“, sagte Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer ( CDU) am Freitag bei der Eröffnung der 6000 Quadratmeter großen Halle, in der bis Jahresende 200 Arbeitsplätze entstehen sollen. Das wird da, in der Nähe des Porsche-Werks und des Flughafens, nicht alles sein. Die Deutsche Post DHL, die im Auftrag von Philip Morris die Abwicklung übernimmt, hat direkt angrenzend eine weitere Halle errichtet. „Das schafft weitere 100 Stellen“, sagte DHL-Manager Torsten Hartmann. Dort wird der Versand von Produkten für Firmen wie Carl Zeiss Jena und Oracle erledigt.

Iqos-Mundstücke werden von Leipzig aus versendet

Philip-Morris-Deutschlandchef Markus Essing lobte die „innovationsfreundliche Standortpolitik“ des Freistaates. Sein Unternehmen durchlaufe seit einiger Zeit „die größte Transformation seiner Firmengeschichte“ hin zu einer rauchlosen Zukunft. In Leipzig werden daher Iqos genannte elektronische Geräte verschickt, also eine Art aufladbares Mundstück, das Tabakstäbchen, Heets genannt, auf 300 Grad aufheizt anstatt sie zu verbrennen. „Dadurch werden 95 Prozent der Schadstoffe vermieden“, sagte Essing.

Michael Kretschmer

Leipzig sei „eines der wichtigsten Drehkreuze“ für dieses Produkt. Das werde weltweit von inzwischen 14,6 Millionen Menschen genutzt, darunter mehr als 0,3 Millionen in Deutschland. „Das ist ein schnell wachsender Markt“, sagte Essing. Eine derartige Dynamik habe er noch nicht erlebt. Philip Morris kommt in der Bundesrepublik bei den Tabakwaren mit Marken wie Marlboro und f6 auf einen Marktanteil von 38 Prozent.

Deutsche Tochter von Philipp Morris seit 30 Jahren in Sachsen

Kretschmer, der bei seinem Rundgang wie alle anderen Besucher auch eine weiße Weste und Mundschutz trug, verwies darauf, dass die deutsche Tochter des US-Konzerns schon seit 30 Jahren in Sachsen ist. Damals übernahmen die Amerikaner den Volkseigenen Betrieb Vereinigte Zigarettenfabrik in Dresden, in der bis vor gut zwei Jahren die f6 produziert wurde.

Von Leipzig aus werden die Iqos genannte elektronische Geräte verschickt, also eine Art aufladbares Mundstück, das Tabakstäbchen, Heets genannt, auf 300 Grad aufheizt anstatt sie zu verbrennen. Quelle: Jan Woitas/dpa

Das hat sich inzwischen geändert. f6 wird in Polen und Tschechien fabriziert. In Dresden wird seitdem für den Weltmarkt loser Tabak einschließlich der Verpackung hergestellt. Essing kündigte an, dass die 300-köpfige Belegschaft in der Landeshauptstadt wegen der Vollauslastung um gut zehn Prozent aufgestockt werden soll.

Ausbaupläne für Dresden liegen auf Eis

Weiter auf Eis liegen dagegen die Pläne, in Dresden eine Fabrik hochzuziehen, in der die Heets von den Bändern rollen sollen. „Wir pausieren weiterhin“, räumte Essing ein. Das hänge maßgeblich damit zusammen, dass die anderen Standorte des Konzerns „dramatisch effizienter geworden“ seien als ursprünglich erwartet. Vor drei Jahren hatte Philip Morris angekündigt, 320 Millionen US-Dollar in das neue Werk zu stecken und 500 Arbeitsplätze zu schaffen. Die bestehenden Fabriken in Griechenland, Italien und Rumänien haben also enorme Fortschritte gemacht.

Kretschmer nutzte die Gelegenheit, für den Logistikstandort Leipzig zu werben. Der Flughafen haben in der Corona-Krise seien Bedeutung unterstrichen. Über ihn seien zahlreiche Lieferungen etwa von Mund-Nase-Bedeckungen abgewickelt worden. Zudem gebe es rund um den Airport „ noch viele freie Flächen. Bei Philip Morris zumindest stieß der Appell nicht auf taube Ohren. Es besteht die Möglichkeit der Erweiterung um eine zusätzliche Halle mit bis zu 15.000 Quadratmetern.

