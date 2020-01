Dresden nimmt weniger Steuern ein als Leipzig

Dresden

Dresden muss sich auf knappere Kassen einstellen: Bei den Steuereinnahmen fällt die Stadt für das Jahr 2019 aller Voraussicht nach hinter Leipzig zurück. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Kamenz hervor, die den DNN vorliegen. Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) sieht sich damit in seinem Kurs bestätigt, deutlich auf der Ausgabenbremse zu stehen.

Die Einnahmesituation

Nach den Zahlen der Landesstatistiker in Kamenz hat Dresden in den ersten drei Quartalen des Jahres 2019 pro Kopf rund 777 Euro Steuern eingenommen. Die Zahlen für das Gesamtjahr werden erst in einigen Wochen vorliegen. Für das Jahr 2018 waren in den Monaten Januar bis September pro Kopf 790 Euro zusammengekommen. Für das Gesamtjahr 2018 erreichte Dresden schließlich Steuereinnahmen von 1123,05 Euro pro Einwohner.

Die Hintergründe

Die Differenz zwischen den Vergleichszahlen 2018 und 2019 liegt vor allem an einem starken Rückgang bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die aus der städtischen Wirtschaft kommt. 2018 waren aus dieser Steuer in den ersten drei Quartalen in Dresden schon 223 Millionen Euro (pro Kopf 408 Euro) zusammengekommen. 2019 waren es lediglich rund 208 Millionen Euro (pro Kopf 378 Euro).

Dagegen fallen die Einnahmen aus den Anteilen der Stadt an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer höher aus als im Jahr 2018. Bei der Einkommenssteuer kamen in den drei Quartalen 2019 rund 102 Millionen Euro (pro Kopf 185 Euro) zusammen, 2018 hatte die Stadt zu diesem Zeitpunkt 96 Millionen aus der Einkommenssteuer (175 Euro pro Kopf) eingenommen. Bei der Umsatzsteuer waren es in den drei Quartalen 2019 rund 43 Millionen Euro (78 Euro je Einwohner) gegenüber 39 Millionen Euro (pro Kopf 71 Euro) im Jahr davor. Aus der Grundsteuer B flossen in den drei Quartalen 63 Millionen in die Stadtkasse, ein ähnlicher Wert wie 2018.

Der Vergleich zu Leipzig

Mit diesen Zahlen fällt Dresden nicht nur hinter die Einnahmen aus dem Vorjahr zurück, sondern auch hinter die Zahlen aus der Messestadt Leipzig – erstmals seit 2016 wieder. Da Leipzig etwas mehr Einwohner hat als Dresden, sind die Einnahmezahlen pro Kopf für einen Vergleich am aussagekräftigsten. Leipzig kommt nach drei Quartalen 2019 schon auf 833 Euro pro Kopf. Das sind 56 Euro oder 7,2 Prozent mehr, als mit den 777 Euro pro Einwohner in die Dresdner Kassen flossen. Ein Jahr zuvor hatte Leipzig in diesem Zeitraum lediglich 775 Euro pro Kopf eingenommen.

Dresden kam vom 1. Januar bis 30. September 2018 insgesamt auf 432 Millionen Euro und im Jahr 2019 im gleichen Zeitraum auf 428 Millionen Euro. Leipzig hat in diesen neun Monaten 485,8 Millionen kassiert (Vergleichszeitraum 2018: 446 Millionen Euro). Leipzig lebt dabei viel stärker von der Gewerbesteuer. In den ersten drei Quartalen kamen an der Pleiße 455 Euro pro Kopf zusammen ( Dresden: 378 Euro). Bei der Einkommenssteuer kamen in Leipzig pro Kopf 161 Euro und in Dresden 185 Euro zusammen. Das spricht für ein höheres Einkommensniveau in der Landeshauptstadt.

Steueraufkommen in Kreisen und Städten Leipzig: 833,05 Euro Dresden: 776,78 Euro Chemnitz: 672,18 Euro Kreis Zwickau: 605,55 Euro Kreis Meißen: 594,76 Euro Mittelsachsen: 576,70 Euro Kreis Bautzen: 573,36 Euro Kreis Leipzig: 571,02 Euro Nordsachsen: 561,52 Euro Sächs. Schweiz-Osterzg.: 506,84 Euro Vogtlandkreis: 504,65 Euro Erzgebirgskreis: 485,51 Euro Kreis Görlitz: 479,43 Euro (Alle Angaben pro Kopf, I. bis III. Quartal 2019, enthalten sind Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen, Quelle: Statistisches Landesamt)

Was sagt die Messestadt ?

Leipzig spricht von einer „äußerst positiven Entwicklung“. Die städtischen Prognosen seien in den letzten Jahren immer wieder übertroffen worden. Eine wesentliche Rolle spiele dabei die Gewerbesteuer, hieß es auf DNN-Anfrage aus dem Finanzdezernat. „Dies steht im Zusammenhang mit der dynamischen Entwicklung der Wirtschaft der Stadt.“ Leipzig zeigt sich jedoch vorsichtig. Die Gewerbesteuer hänge von der Konjunktur und von Unternehmensentscheidungen ab. Die Ursachen für die positive Entwicklung sieht die Stadt in den großen Ansiedlungserfolgen von Unternehmen in der Vergangenheit und der professionellen Arbeit der städtischen Wirtschaftsförderung – für die private Wirtschaft vom Kleinbetrieb bis zum Mittelständler.

Peter Lames , Finanzbürgermeister Quelle: Dietrich Flechtner

Wie reagiert Dresden ?

Dresdens Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) sieht sich durch die Zahlen in seiner mahnenden Haltung bestätigt. Die Daten seien zwar für ihn keine Überraschung. „Nach allen Erfahrungen lassen Finanzzwischenbericht und Oktobersteuerschätzung darauf schließen, dass wir das geplante Ergebnis 2019 erreichen werden“, erklärte er den DNN. Doch das, was da nahe an die „Punktlandung“ herankommt, hat auch eine Schattenseite. Es gibt kein zusätzlich zu verteilendes Geld. „Wir waren es in den letzten Jahren gewohnt, dass die erwarteten Zahlen übertroffen werden, das ist in diesem Jahr nicht der Fall“, erklärte Bürgermeister Lames. Die Entwicklung in Leipzig zeige, „die Konkurrenz schläft nicht“.

Lames Ausblick für die Stadt

In Dresden wird der Stadtrat in diesem Jahr über einen neuen Haushalt streiten. Lames hat dafür schon klare Botschaften. Die gebremste Einnahmeentwicklung mache deutlich, dass „wesentliche und nachhaltige Störungen nicht mehr auffangbar sind“. Es werde „unmöglich, zusätzliche Wünsche zu erfüllen“. Damit zielt Lames unter anderem auf die Entwicklung rund um die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung.

Während es jahrelang Konsens im Stadtrat gewesen sei, die gesetzlichen Obergrenzen für die Beteiligung der Eltern auszuschöpfen, werde 2019 und 2020 erstmals davon abgewichen. „Das ist ein finanzpolitischer Wendepunkt.“ Der Verlust der schon im Haushalt eingeplanten Einnahmen sei bislang nicht voll kompensiert. „Der Rat muss wissen, dass dies alles bezahlt werden muss“, warnte Lames vor der Fortsetzung dieses Kurses. In diesem Jahr seien die Auswirkungen noch auffangbar, langfristig kämen jährlich die Kosten für den Bau einer Grund- oder Mittelschule zusammen. Lames: „Der Krug geht lange zum Brunnen, aber letztlich nur bis er bricht – diese Gefahr wächst.“

Von Ingolf Pleil