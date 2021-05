2021 ein gewöhnlicher Sommer nach drei Dürrejahren?

Leipzig

Auto-Werkstätten haben zurzeit viel zu tun – jetzt erst. Die Menschen haben lange gewartet, um Sommerreifen montieren und vielleicht einen Frühjahrs-Check machen zu lassen: ein untrügliches Zeichen, dass sie in der Mehrzahl noch frieren. „Wir sind schon ein bisschen verwöhnt“, kommentiert der Meteorologe Jens Oehmichen unser Verhalten. In der Leipziger Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes hat er mit ein paar Mausklicks alle Temperaturen und Niederschläge der vergangenen Jahrzehnte in Sachsen parat. Und er weiß die Daten auf seiner Seite, wenn er sagt: „Nach den Zahlen liegen wir ziemlich genau im Mittel der Jahre 1961 bis 1990.“

Die Wetter-Entwicklung hat er stets im Blick: Jens Oehmichen Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig-Holzhausen. Quelle: André Kempner

Ein kühler Frühling mit viel Regen: Nach den Dürrejahren 2018, 2019 und 2020, in denen das Thermometer in Sachsen zeitweilig bereits im April über 30 Grad Celsius stieg, kommt die im Wortsinn „normale“ Witterung vielen Menschen außergewöhnlich vor. Schon fühlen sich die ersten Zyniker um den Klimawandel betrogen. Lustvoll zählt das in Jena beheimatete „Europäische Institut für Klima und Energie“, das den menschlichen Einfluss auf die globale Erwärmung weitgehend leugnet, auf seiner Internetseite weitere Regionen auf, wo es aktuell offenbar kalt ist: Kalifornien, Delhi und der Osten Australiens.

Wetter ist nie ein Beleg für den Klimawandel

Mitteleuropa gehört ebenso dazu. Hier verharrt eine Großwetterlage, die Kaltluft aus dem Polar herschleust. „Das ist anderswo in Eurasien komplett anders“, betont Oehmichen. „In Westsibirien, im östlichen Russland, in der Ukraine und Kasachstan ist es schon länger viel zu warm für die Jahreszeit.“ Wetter ist ohnehin nie ein Beleg für den Klimawandel. Heiße Jahre und extreme Trockenheiten gab es seit Menschengedenken immer mal wieder. Es ist die Häufung, die Fachleuten Sorge bereitet. Neun der zehn global wärmsten Jahre seit 1880 datieren zwischen 2010 und 2020. Der Trend macht sich auch in Sachsen bemerkbar: In den letzten drei Jahren waren hier 32 Monate heißer als ihr Mittel von 1961 bis 1990, fischt Wettermann Oehmichen aus seinen Daten – und nur vier Monate kühler. Zwei davon der April und der Mai 2021.

Bringen also vielleicht auch Juni, Juli und August einfach mal keine Wüstenhitze, sondern es wird frei nach Rudi Carrell ein Sommer, wie er früher einmal war? Eine seriöse meteorologische Vorhersage ist zwar nur für höchstens fünf Tage möglich, doch das Europäische Zentrum für Wettervorhersage mit Sitz im britischen Reading behilft sich mit statistischen Projektionen. Die Computer haben errechnet, dass 2021 im langjährigen Klimamittel bleibt. Wenn es so kommt, dürfte es nach all den Hitzesommern vielen Zeitgenossen kalt erscheinen.

Als Wissenschaftler hat er nichts gegen Regen und Kälte: Andreas Marx, hier am Markkleeberger See, leitet am Umweltforschungszentrum in Leipzig den Deutschen Dürremonitor. Quelle: Nora Börding

Der Leipziger Dürre-Forscher Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung würde sich darüber freuen. Bereits das kühle und feuchte Frühjahr habe den Böden geholfen, sich von den Strapazen der vergangenen drei Jahre zu erholen, erklärt er. „Ich erwarte 2021 überhaupt keine Dürre.“ Die oberen Schichten seien so nass, dass die meisten Feldfrüchte diesen Sommer selbst dann nicht eingingen, sollte es mal ein paar Wochen nicht regnen. Nicht nur die Niederschlagsmenge ist entscheidend: Sie war nach den Daten des Deutschen Wetterdienstes von 1. Januar bis 25. Mai 2019 im Sachsen-Mittel mit 293 Litern pro Quadratmeter fast so groß wie in derselben Spanne 2021, als es 295 Liter regnete, und verhinderte damals doch keine Dürre. Denn auch die Temperatur zählt: Weil April und Mai 2021 so kalt ausfallen, verdunstet kaum Wasser aus den Böden.

Davon profitieren Landwirte wie der Ackerbauer Tobias Pelz aus der Lommatzscher Pflege, der mit sächsischem Understatement sagt: „Bis jetzt wollen wir uns dieses Jahr nicht beschweren.“ Sogar die Wälder können etwas aufatmen, selbst wenn die Wasserreservoirs der tieferen Bodenschichten keineswegs aufgefüllt sind. Aber der kühle Frühling hindert immerhin Schädlinge daran, sich ähnlich rasant wie in den vergangenen Jahren fortzupflanzen. Nur das Grundwasser kriegt vom Regen kaum etwas ab, bedauert Marx. Seit dem Juni-Hochwasser 2013 sinken die Pegelstände, dieser Trend werde sich im Sommer 2021 nicht umkehren.

Zufrieden mit dem bisherigen Wachstum seiner Pflanzen: Tobias Pelz ist Landwirt in Piskowitz bei Zehren in der Lommatzscher Pflege. Quelle: Sven Bartsch

Vor einem Monat erstritten die Leipziger Anwälte Franziska Heß und Felix Ekardt vor dem Bundesverfassungsgericht, dass Deutschland ein schärferes Klimaschutzgesetz erhält. Bis 2045 statt erst 2050 will die Bundesrepublik nun klimaneutral werden. Den Weg dorthin soll ein Sofortprogramm weisen, an dem das Bundesumweltministerium gerade bastelt. Weniger Verkehr dürfte ein Baustein sein. Dass das helfen würde, zeigt das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in einer Studie: Während der Beschränkungen im Frühjahr 2020 waren in Leipzig 30 Prozent weniger Autos unterwegs als gewöhnlich und die Stadtluft weit besser, als sie es bei regulärer Mobilität gewesen wäre, so die Experten. Ein weiterer Lockdown möge uns erspart bleiben, doch das Auto stehen zu lassen, ist im Sommer 2021 vielleicht trotzdem eine Idee. Dann ist auch egal, wenn noch Winterreifen drauf sind.

Von Mathias Wöbking