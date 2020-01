2035 soll im Kraftwerk Lippendorf Schluss sein – die ersten Reaktionen

Neukieritzsch/Lippendorf

Jetzt liegt zum ersten Mal eine konkrete Zahl auf dem Tisch. Nach dem eher noch vage formulierten Braunkohle-Ausstiegsdatum 2038 ist seit Donnerstag bekannt, dass die beiden Kraftwerksblöcke in Lippendorf lediglich noch bis zum 31. Dezember 2035 Braunkohle verstromen.

Der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) hatte offenbar mit Schlimmerem gerechnet, er sagte in einer ersten Reaktion: „Das ist für Mitteldeutschland ein guter Tag“. In seine Bewertung zieht er auch das Kraftwerk in Schkopau mit ein, welches (wie das in Lippendorf) Braunkohle der Mibrag verbrennt, und für das der 31. Dezember 2034 als Abschaltdatum genannt wird.

15 Jahre Planungssicherheit besser als nichts

„Damit“, sagt Hellriegel, „liegen alle Mibrag-Abnehmer in der Mitte der dreißiger Jahre.“ Die Gemeinde Neukieritzsch selbst habe zudem „für 15 Jahre Planungssicherheit mit der Leag“. Das in Cottbus beheimatete Unternehmen betreibt in der Lausitz Tagebaue und Kraftwerke und das Kraftwerk in Lippendorf und ist für Neukieritzsch ein wichtiger Steuerzahler.

Hier gehört der Leag einer der beiden 900-Megawatt-Blöcke, der zweite befindet sich im Eigentum des süddeutschen Energiekonzerns EnBW. Für beide Blöcke wird das gleiche Abschaltdatum genannt.

Wobei der 31. Dezember 2035 sowohl aus Sicht des Stromerzeugers als auch des Kohlelieferanten noch nicht das letzte Wort bedeute. Thoralf Schirmer, Sprecher der Leag, wundert sich sogar, dass die Bundesregierung die Ausstiegstermine schon jetzt veröffentlicht hat und sagt: „Wir sind noch in Verhandlungen mit der Regierung.“ Daher wolle sich die Leag zu dem genannten Datum und möglichen Konsequenzen auch noch nicht äußern.

Leag sieht Verhandlungen noch nicht am Ende

Die offizielle Sprachregelung lautet daher: „Die heute durch die Bundesregierung vorgestellten Ergebnisse zum Kohleausstieg hat die Leag zur Kenntnis genommen.“ Nach Abschluss der weiteren Beratungen müssten die Ergebnisse dann erst noch mit dem Aufsichtsrat besprochen werden.

Ganz ähnlich äußerst sich Maik Simon, Sprecher der Mibrag: „Es gibt allerdings noch keine abschließende Vereinbarung zwischen Mibrag und der Bundesregierung.“ Es gehe um ein Gesamtpaket, für das noch nicht alle Fragen geklärt seien. Auch bei der Mibrag müsse der Aufsichtsrat einer Vereinbarung zum Ausstieg zustimmen. Fast gleichlautend sagte das am Donnerstag auch EnBW auf Anfrage der LVZ.

Vor Festlegungen müssen Kriterien für Belegschaft feststehen

Von einem Gesamtpaket spricht auch Jens Littmann, Betriebsratsvorsitzender des Kraftwerkes Lippendorf. Für ihn müssen in den der Vereinbarung über das Abschaltdatum auch Fragen von Übergangsgeld für Beschäftigte und Renteneintritt geklärt werden. Auch Ausbildung und Qualifizierung müssten in den kommenden Jahren weiterhin sicher gestellt werden, da das Kraftwerk bis zum Ende die volle Belegschaft benötige. Im Kraftwerk Lippendorf arbeiten rund 300 Menschen, hinzu kommen etwa 600 bis 700 Mitarbeiter von Serviceunternehmen.

Henry Graichen, Landrat des Landkreises Leipzig, sprach angesichts des 31. Dezember 2035 von einer „sehr harten Entscheidung“. Er hatte erwartet, dass das erst im Jahr 2000 in Betrieb gegangene Kraftwerk eines derer gewesen wäre, die bis zum Ende des im Kohlekompromiss vereinbarten Ausstiegsdatums 2038 am Netz bleiben. Schon damit wäre das Werk zwei Jahre unter seiner veranschlagten Laufzeit geblieben, „jetzt sind es noch drei Jahre weniger“, sagte Graichen. Das verkürze auch die Zeit für den nötigen Strukturwandel in der Region um weitere drei Jahre.

