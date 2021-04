24/7-Impfzentrum in Delitzsch fraglich: Bundeswehr liegt kein Antrag auf Hilfe vor

Delitzsch

Diese Ankündigung war wohl etwas voreilig: Ab dem 1. Mai soll es ein zusätzliches Impfzentrum für die Region Leipzig geben. Das teilte der sächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt (CDU) am Donnerstag mit. Die Initiative dazu seien von ihm und der Landtagsabgeordneten Christiane Schenderlein (CDU, Nordsachsen) ausgegangen. Die Bundeswehr soll dazu entsprechende Räumlichkeiten auf dem Gelände der Unteroffizierschule des Heeres (USH) in Delitzsch aufbauen. Auf dem Kasernengelände soll dann an sieben Tagen pro Woche, 24 Stunden am Tag geimpft werden.

Landkreis Nordsachsen muss Antrag stellen

Doch ob es tatsächlich im Mai losgehen kann, ist fraglich. Wie der Sprecher der Bundeswehr in Sachsen, Florian Mahiny, auf LVZ-Anfrage mitteilt, leistet die Bundeswehr nur auf Antrag Amtshilfe. Aktuell liege dem Landeskommando Sachsen, das im Freistaat für Unterstützungsleistungen und Amtshilfeersuchen im Rahmen der Pandemie Covid-19 zuständig ist, kein Antrag für ein solches Impfzentrum in der Delitzscher Feldwebel-Boldt-Kaserne vor. Ergo: Die Bundeswehr wird erst einmal nicht tätig.

Die Bundeswehr bildet jedes Jahr mehr als 5000 Soldaten in der Unteroffizierschule des Heeres (USH) in Delitzsch aus. Zur Bewältigung der Pandemie soll das Kasernengelände auch als Impfzentrum genutzt werden. Quelle: Wolfgang Sens

Einen solchen Hilfeleistungsantrag muss der Landkreis Nordsachsen an die Bundeswehr stellen. Erst dann kann in Delitzsch überhaupt mit den Planungen für das 24/7-Impfzentrum begonnen werden. Wie das Landratsamt Nordsachsen auf Nachfrage mitteilt, werde es einen solchen Antrag aber erst stellen, sobald dieser bewilligungsreif ist und alle dafür notwendigen Details geklärt sind, sagt Pressesprecher Thomas Seidler. Die Gespräche zwischen Landrat Kai Emanuel (parteilos) und dem Landeskommando Sachsen laufen noch, so das Landratsamt.

Im Saarland ist ein vergleichbares Impfzentrum in Betrieb

Wie Florian Mahiny erklärt, werde der Antrag nach dessen Eingang vom Landeskommando nochmals geprüft, ob dieser umgesetzt werden kann. Genehmigen muss ihn aber später das Kommando Territoriale Aufgaben in Berlin.

Im saarländischen Lebach war am Ostersonntag das erste Impfzentrum der Bundeswehr in den 24-Stunden-Betrieb gegangen. Seither leisten dort 108 Soldatinnen und Soldaten aus Sanitätsdienst und Streitkräftebasis ihren Dienst, um in drei Schichten täglich, an sieben Tagen die Woche, Menschen gegen das Coronavirus zu impfen. Bis zu 1000 Impfungen pro 24 Stunden sind dort möglich.

Von Mathias Schönknecht