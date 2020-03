Chemnitz

Fast 25 Jahre nach einem Doppelmord in Chemnitz beginnt an diesem Montag am Landgericht Chemnitz der Prozess gegen einen Tatverdächtigen. Angeklagt ist ein 53 Jahre alter Vietnamese. Ihm wird vorgeworfen, im Sommer 1995 zwei Landsleute im Wohnzimmer des einen Opfers mit einem Elektrokabel erdrosselt zu haben. Bei den Opfern handelte es sich nach Gerichtsangaben um Brüder. Hintergrund für die Tat sollen der illegale Handel mit Zigaretten sowie womöglich Schutzgelderpressung gewesen sein.

Der Angeklagte war im September 2019 in Prag festgenommen und an Deutschland ausgeliefert worden. Den Angaben zufolge soll der Mann unter falschem Namen in Tschechien gelebt haben. Bis zum 20. Mai sind zunächst insgesamt acht Verhandlungstage angesetzt.

Von RND/sn