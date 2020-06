250 Wurzener nehmen Abschied von erstochenem 17-Jährigen

Wurzen

Es war der Wunsch der Familie: Die Urne mit den sterblichen Überresten von C. wurde am Freitagmittag in der Kindergrabreihe des Wurzener Friedhofes beigesetzt. Es war gegen 12.30 Uhr, als sich der Zug der Trauergemeinde von der Feierhalle zur Ruhestätte in Bewegung setzte. Etwa 250 Menschen erwiesen dem 17-Jährigen die letzte Ehre. Das Mitglied des Wurzener Boxvereins war in der Nacht nach Himmelfahrt in eine Schlägerei verwickelt und wurde dabei nach ersten Erkenntnissen von einem 21-Jährigen erstochen.

Friedhof, Tatort und Wohnhaus der Familie liegen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Die Bank an der Bundesstraße ist noch immer übersät mit Kerzen. Sie erinnern an jene tätliche Auseinandersetzung, die Wurzen seitdem nicht zur Ruhe kommen lässt. Es ist der Trainer des Boxvereins, Horst Kästner, der vielen aus der Seele spricht: „Was am Morgen des 22. Mai auch geschah – das Leben eines jungen Menschen, fast noch eines Kindes, wurde sinnlos ausgelöscht.“

Kästner kam mit ehemaligen Vereinsfreunden von C. zur Trauerfeier. Mit dabei hatten die Sportler ein Blumengebinde mit Boxhandschuhen und vielen Unterschriften. „Wir alle sind sehr traurig“, sagt Kästner. Neben Familie und Bekannten trafen auch ehemalige Mitschüler des zu Grabe getragenen Jungen ein: „Ich war mit ihm zusammen in einer Klasse – und auch schon vorher im Kindergarten“, zeigt sich ein Mädchen fassungslos, die Taschentücher griffbereit.

An der Bundesstraße, in Sichtweite des Tatortes, erinnern noch immer Kerzen und Blumen an jene Nacht nach Himmelfahrt. Quelle: Roger Dietze

Coronabedingt durften nur 32 Gäste in der Feierhalle sitzen, die sonst Platz für 120 bis 150 Menschen bietet. Wegen des Abstandsgebots von mindestens 1,50 Metern konnte nur jede zweite Bankreihe belegt werden. Die übrigen Trauernden standen im Freien und verfolgten die Ansprachen über Außenlautsprecher. Zu beiden Seiten lagen Kondolenzbücher aus. Vertreter der Presse waren unerwünscht und mussten den Friedhof noch vor Beginn der Trauerfeier verlassen.

Polizei sichert die Trauerfeier

Die Polizei war in Friedhofsnähe präsent. „Von 11.30 bis 14 Uhr sicherten unsere Kollegen des Polizeireviers Grimma die Veranstaltung“, informiert Sprecherin Mariele Koeckeritz. C. und einige seiner „Brüder“ haben auch Kritiker. Der Junge sei nicht schuldlos an der Gewalteskalation gewesen, so deren Vorwurf. Unterdessen dauerten die Ermittlungen zum Tötungsdelikt vom 22. Mai an. Nach Auskunft von Andreas Ricken, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, sitze der tatverdächtige 21-Jährige weiter in Untersuchungshaft.

Zuletzt gab es am 4. Juni einen Polizeieinsatz in der Wurzener Gärtnergasse. Er habe in Zusammenhang mit Ermittlungen zum Tod des 17-Jährigen gestanden, bestätigte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz, ohne weitere Angaben machen zu wollen. Wie die LVZ von Mietern erfuhr, waren die beteiligten Beamten in der Gärtnergasse länger und zahlenmäßig stärker in Aktion als zunächst berichtet. Auch Spürhunde wurden gesichtet.

Trauermarsch zum 18. Geburtstag

Wenige Tage zuvor hatten die Freunde von C. einen Trauermarsch durch die Stadt organisiert. Es war an jenem 1. Juni. An diesem Tag wäre der tödlich Verletzte 18 Jahre alt geworden. „Du wirst uns fehlen“, „Du bleibst unvergessen“, „Nur die Besten sterben jung“ – die Verehrung für den Verstorbenen ist groß. Auf der Trauerfeier trugen einige junge Leute T-Shirts mit der Aufschrift: „Wenn Götter gehen ...“

