Eine heimtückische Tat, begangen aus niedrigen Beweggründen – davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft Dresden im Fall eines in Dresden-Prohlis getöteten Tunesiers aus und hat Mordanklage gegen den Tatverdächtigen erhoben.

Opfer verblutete

Der 38-jährige Beschuldigte, ebenfalls ein Tunesier, soll seinem Opfer am 10. März dieses Jahres im Eingangsbereich eines Wohnhauses an der Lübbenauer Straße mit einem Messer gezielt in den Hals gestochen haben. Dabei wurde eine Halsschlagader durchtrennt. Der 28 Jahre alte Mann verblutete.

Der mutmaßliche Täter wurde noch in der Nacht in seiner Wohnung in der Nähe des Tatorts festgenommen. Tags darauf suchte ein großes Polizeiaufgebot die Umgebung nach Hinweisen und dem Tatwerkzeug ab. Nun muss das Dresdner Landgericht über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung eines Hauptverfahrens entscheiden. Ein Termin steht noch nicht fest. Der Beschuldigte befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

