2G, 3G, Ausgangssperre: Sachsen zieht gemischte Bilanz der Corona-Maßnahmen

Die sächsische Landesregierung hat eine gemischte Bilanz der verschärften Corona-Maßnahmen in Sachsen gezogen. Besonders mit der 3G-Regel am Arbeitsplatz gibt es anscheinend Schwierigkeiten. Dies geht aus Berichten des Sozial-, des Innen- und des Wirtschaftsministeriums für das Kabinett hervor, die der Leipziger Volkszeitung vorliegen.

Ungeimpfte Arbeitnehmer lehnen Testpflicht ab

Das Wirtschaftsministerium sieht demnach keine Möglichkeiten, die Einhaltung der 3G-Regel am Arbeitsplatz zu überwachen: „Aufgrund des Infektionsgeschehens ... haben die Gesundheitsämter zurzeit keine Kapazitäten für Kontrolltätigkeiten.“ Es könnten lediglich bei Hinweisen Stichproben durchgeführt werden, heißt es in dem Schreiben. „Es ist davon auszugehen, dass in Sachsen die 3G-Regel ins Leere läuft, wenn die Arbeitgeber nicht von sich aus verantwortlich handeln.“

Zudem wird dem Ministerium von Produktionsverzögerungen berichtet. Grund hierfür sei, dass laut Unternehmen „signifikante Teile der ungeimpften Belegschaft die Testverpflichtung ablehnen“ und sich krankgemeldet hätten. „Arbeitgeber haben gegen bescheinigte Krankmeldungen ohne greifbare Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit keine tatsächliche oder rechtliche Handhabe.“

Wirtschaft klagt über fehlende Testinfrastruktur

Zudem klagt die Wirtschaft über eine „unzureichende Testinfrastruktur für Bürgertests“ in den ländlichen Regionen: Die Anzahl der Teststellen sei „außerhalb der urbanen Zentren nur unzureichend vorhanden“, schreibt das Wirtschaftsministerium. „Dies stellt Arbeitnehmer vor Herausforderungen, die entweder vor Dienstbeginn morgens oder am Nachmittag vorher große Umwege zur Beschaffung eines Tests auf sich nehmen müssen.“

Auch seien zu wenige Selbsttests wegen der „stark angezogenen Nachfrage“ auf dem freien Markt verfügbar: „Manche Arbeitgeber finden derzeit kaum Möglichkeiten, eine ausreichende Anzahl an Tests zur Erfüllung der Angebotspflicht zu beschaffen“ – oder allenfalls zu extrem hohen Preisen. Das Wirtschaftsministerium schlussfolgert: „Es erscheint nicht zweifelsfrei, ob die Arbeitgeber in einer solchen Konstellation von der Testangebotspflicht befreit sind.“ In diesem Fall müssten sich ungeimpfte Beschäftigte die Tests selbst besorgen und die Kosten tragen.

2G-Regelung wird anscheinend akzeptiert

Positiver fällt die Bilanz des Sozialministeriums aus. Durch die Mitglieder des Landkreistages werde die Umsetzung der 2G-Regelung positiv eingeschätzt: „In den allermeisten Fällen werden die Regelungen akzeptiert und eingehalten. Bei Nachkontrollen wurde festgestellt, dass vorhandene Defizite abgestellt wurden.“ Das Ministerium hält aufgrund der Ausweitung der Kontrollen diese Einschätzung für „belastbar“.

Unsicherheit gibt es allerdings bei der Wirkung der Ausgangssperren in den Corona-Hotspots. Die aktuelle Verordnung sieht vor, dass in Regionen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 1000 ungeimpfte Personen ihre Unterkunft zwischen 22 und 6 Uhr nur aus triftigen Grund verlassen dürfen. Die kommunale Ebene könne die Effektivität noch nicht beurteilen, heißt es. Aber: „Die Rückkopplung der Landkreise zu ihren Polizeidienststellen zeigt, dass insgesamt die Bewegung im öffentlichen Raum sich reduziert hat und dass auch hier im Wesentlichen die Regelungen greifen und eingehalten werden.“

Verstöße machen bis 20 Prozent bei Kontrollen aus

Das Innenministerium bilanziert in seinem Bericht die Arbeit der Kontrollteams, die die lokalen Behörden und die Polizei zur Überwachung der Corona-Regeln gebildet haben. Vom 15. bis zum 21. November wurden demnach 1388 Kontrollen – beispielsweise in Gaststätten, Märkten und im öffentlichen Nahverkehr – durchgeführt, vom 22. bis 28. November waren es 2990.

Auch das Innenressort tut sich schwer mit einer Beurteilung, ob die bestehenden Regeln effektiv sind. Es verweist aber auf den Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Dieser berichte, „dass die Anteile der geahndeten Verstöße sich auf circa 10 bis 20 Prozent der Kontrollen belaufen. Gerade bei Gewerbetreibenden wird auch auf einen beratenden Charakter gesetzt.“ Dies trage zu einer „besseren Umsetzung der Vorgaben“ bei.

