Leipzig

Wer nicht hören will, muss fühlen. Diese Uralt-Weisheit aus Kindertagen, die anti-autoritäre Erziehungsmethoden noch nicht kannten, wird durch die sächsische Regierung nun ins Heute übertragen: Die Eckpunkte der neuen Corona-Schutzverordnung kommen einem Lockdown für Ungeimpfte gleich – und sind eine klare Ansage an alle, die die Bitten, Empfehlungen und Vorgaben nicht ernst nehmen wollen.

Die Liste der Einschränkungen für jene, die sich bislang (aus verschiedensten Gründen) noch nicht impfen ließen oder von einer Corona-Infektion genesen sind, ist lang und sie wird noch länger, wenn die Überlastungsstufe in den Krankenhäusern erreicht sein wird. Werden die derzeitigen Prognosen zur Realität, könnte dies schon in zwei Wochen der Fall sein. Dann sind Ungeimpfte von Freizeitaktivitäten quasi ausgeschlossen, genauso von körpernahen Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik oder Fußpflege.

Warnungen wurden in den Wind geschlagen

Dieser harte, für viele Menschen sicherlich auch zu harte Einschnitt, legt das Dilemma offen, in dem die Regierenden aktuell stecken. Einerseits steigen die Infektionen rasant an und füllen sich die Krankenhausbetten zusehends, liegen die Zahlen und Werte längst über dem Vorjahresniveau. Andererseits herrscht ein immer laxerer Umgang mit der Pandemie, werden die Warnungen nicht selten in den Wind geschlagen.

Wie aber können wir lernen, mit Corona zu leben, wenn kaum die einfachsten Regeln eingehalten werden? Und wie sollen wir zumindest den Anschein von Normalität erwecken, wenn sich nicht einmal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner – wie am Montag beim sächsischen Online-Coronagipfel – geeinigt werden kann? Deshalb hat sich Sachsen für den harten Weg entschieden: Für eine Quasi-Notbremse, die auch Ausdruck einer gewissen Rat- und Hilflosigkeit ist. Mit handfesten Nachteilen für Ungeimpfte, die bis zu beruflichen Einschränkungen gehen, und praktischen Vorteilen für Geimpfte haben andere europäische Staaten wie Frankreich oder Italien die Zahl der Verweigerer und Zauderer deutlich reduzieren können. Diese Hoffnung gilt nun auch in Sachsen. Ob sie sich erfüllt, ist offen.

Pfleger und Ärzte sind ausgebrannt

Es wäre allerdings schon ein Erfolg, wenn die jetzt geplanten Maßnahmen helfen, die Arbeit der Pfleger und Ärzte wenigstens ein bisschen erträglicher zu machen. Viele von ihnen sind nach anderthalb Jahren Pandemie ausgebrannt, etliche haben bereits gekündigt. Das Personal ist so dezimiert, dass nicht mehr annähernd so viele Intensivbetten wie noch im vergangenen Winter zur Verfügung stehen. Bei der Ausstattung und den Arbeitsbedingungen der Pflege muss aber ob mit oder ohne Pandemie dringend nachgebessert werden.

Vielleicht bringen diese nun von der Landesregierung geschaffenen Fakten die eine oder den anderen Skeptiker zum Nachdenken. Doch zunächst wird es wahrscheinlich eine Welle des Protestes gegen die neue Corona-Schutzverordnung geben. Der Uralt-Weisheit aus Kindertagen zum Trotz.

Von Andreas Debski