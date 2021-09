Dresden

Die sächsische Landesregierung hat weitere Details zur neuen Corona-Schutzverordnung und dem geplanten 2G-Optionsmodell vorgestellt. Laut dem Modell können Veranstalter und Gastronomen künftig entscheiden, dass sie ihre Veranstaltungen und Restaurants nur noch für Geimpfte und Genesene öffnen. Das Abstandsgebot und die Maskenpflicht könnten dann entfallen.

Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) machte am Dienstag bei der Vorstellung der geplanten Regelungen deutlich, dass der Begriff „Veranstalter“ weit ausgelegt werde. Unter anderem Kinos, Theater, Opern, Bälle, Museen, Kongresse und Sportveranstaltungen könnten die 2G-Option anwenden.

Maximal 5000 Personen

Das 2G-Modell sei auch an Bedingungen geknüpft, sagte Schenk. „Es ist dann natürlich eine Einlasskontrolle notwendig, um zu prüfen, ob der Impfstatus vorhanden ist oder ein Genesenenfall vorliegt. Dann gilt die 2G-Regel nicht nur für diejenigen, die eine Veranstaltung besuchen, sondern auch alle Beschäftigten.“ Zudem sei das Modell nur für Veranstaltungen bis maximal 5000 Zuschauer und Besucher zugelassen: „Das ist ein Signal an viele kleine Sportvereine, bei denen der Ligabetrieb wieder begonnen hat.“

Das Kabinett hat über diese Eckpunkte bei seiner Sitzung am Dienstag beraten. Sie sollen in eine neue Corona-Verordnung einfließen, die nächste Woche Dienstag verabschiedet wird und am 23. September in Kraft tritt.

Was ist mit Kindern unter zwölf Jahren?

Bisher ungeklärt ist beispielsweise noch, welche Regelungen für Kinder unter zwölf Jahre beim Optionsmodell getroffen werden. Die Frage wird sein, ob sie von der 2G-Regel ausgenommen werden, weil sie nicht geimpft werden können. Für Personen, die sich generell nicht impfen lassen können, läuft es nach Angaben des Staatskanzleichefs auf eine Testpflicht hinaus, wenn sie von der 2G-Regel profitieren wollen.

Sachsen ist nicht das erste Bundesland, dass ein Optionsmodell eingeführt hat. Hamburg war mit einer ähnlichen Regelung im August vorangegangen. Dort gab es aber Kritik vonseiten der Gastronomen. Sie fühlten sich unter Druck gesetzt.

„Atmosphäre, wie vor der Pandemie“

„Jedem Gastronom ist es selbst überlassen, ob er 2G oder 3G anwendet“, sagte Staatskanzleichef Schenk. Er habe den Eindruck, „dass viele aus dem Veranstaltungs-, aus dem Gaststättenbereich sehr daran interessiert sind, die Möglichkeit zu haben, mit so einem 2G-Modell zu arbeiten“. Sie könnten damit eine Atmosphäre schaffen, „wie es vor der Pandemie der Fall war.“

Für Veranstaltungen mit mehr als 5000 Personen bleiben die aktuellen Regeln bestehen. Bei einer Inzidenz über 35 dürfen sie in Innenräumen nur bis zu 5000 Menschen umfassen, maximal aber 50 Prozent der Kapazitäten. Keine Auflagen gibt es, wenn nur Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete zugelassen werden. Für Großveranstaltungen wie Fußballspiele gilt eine Auslastung von 50 Prozent als Grenze, maximal sind 25.000 Besucher gestattet.

Von Kai Kollenberg