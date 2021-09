Dresden

In Sachsen gibt es erhebliche Kritik an dem geplanten 2G-Optionsmodell, das mit der neuen Corona-Schutzverordnung ab 23. September in Kraft treten soll. Wirtschaft und Gastronomie verlangen eindeutige rechtliche Regelungen – mit dem aktuell vorliegenden Verordnungsentwurf der Landesregierung seien die Pläne nicht umsetzbar, heißt es.

Optionsmodell soll ab 23. September möglich sein

Mit dem 2G-Modell können Veranstalter und Gastronomie ausschließlich Genesenen und Geimpften den Zutritt gewähren. Dann entfallen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Zunächst sollte auch der Einzelhandel diese Option haben, am Donnerstag nahm das Sozialministerium diesen Passus aber zurück.

Die Regelung soll nur angewandt werden dürfen, wenn nicht mehr als 5000 Personen Eintritt erhalten. Eine weitere entscheidende Voraussetzung ist, dass auch das gesamte Personal vor Ort entweder genesen oder geimpft ist.

Gastwirte sehen „viele Dinge noch nicht geklärt“

„Es gibt viele Dinge, die noch nicht geklärt sind. So ist beispielsweise eine Impfabfrage bei Mitarbeitern überhaupt nicht zulässig“, erklärt Axel Klein, der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Sachsen. Entweder die Corona-Schutzverordnung werde entsprechend verändert – oder 2G könne im Freistaat nicht angewendet werden. Laut Bundesinfektionsschutzgesetz gibt es in den Branchen, für die das Optionsmodell in Frage käme, keine Auskunftspflicht von Arbeitnehmern gegenüber ihren Arbeitgebern bezüglich ihres Impfstatus.

IHK warnt: Bei Verstößen müssen Unternehmer haften

Auch die Industrie- und Handelskammer Dresden sieht den vorliegenden Verordnungsentwurf kritisch. IHK-Sprecher Lars Fiehler stellt „eine deutliche Rechtsunbestimmtheit“ fest und sagt: „Arbeitgebern ist es schlicht nicht möglich, das 2G-Optionsmodell rechtssicher umzusetzen.“ Letztlich würden die Unternehmer und Veranstalter aber bei Verstößen in Haftung genommen werden.

Selbst wenn alle Beschäftigten freiwillig über ihren Impfstatus informieren würden, dürften die Chefs alle Ungeimpften und Nicht-Genesenen nicht weiterbeschäftigen, macht Fiehler klar: „Was das in Branchen bedeuten würde, die sowieso schon unter Personalmangel leiden – wie die Hotellerie und Gastronomie – kann man erahnen.“

Städte- und Gemeindetag erwartet weitere Diskussionen

Einen weiteren kritischen Punkt spricht der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, Bert Wendsche (parteilos) an: Die Frage sei, ob der Ausschluss von Getesteten – die bislang oberhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 unter die sogenannte 3G-regelung fallen – juristisch überhaupt tragfähig sei. „Das wird noch Diskussionen geben“, prophezeit Wendsche.

Von Andreas Debski