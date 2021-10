Leipzig

Ab dem kommenden Heimspiel wird RB Leipzig die 2G-Regel anwenden. Das heißt, dass nur noch Geimpfte und Genese Einlass ins Stadion erhalten. Ein Thema, über welches sich natürlich auch die RB-Fans und LVZ-Leser so ihre Gedanken machen. Aber Fußball ist nicht alles im Leben: Auch die steigenden Energiekosten und mögliche Fahrtauglichkeitstests für ältere Autofahrerinnen und -fahrer lassen so manchen ins Grübeln kommen.

RB braucht mehr Mut zur Haltung

Leider ist der Protest seitens RB Leipzig gegen die neue Corona-Verordnung nur sehr halbherzig, da wohl letztendlich doch nur der Euro zieht. Man müsste schon aus Protest bei der bisherigen 3G-Regelung bleiben. So sperrt man aber lieber 25 bis 30 Prozent der Fans einfach aus. Auch wenn der Beibehalt der 3G-Regelungen mit weniger Einnahmen verbunden sein mag, wird RB daran nicht zugrunde gehen. Regelrecht zynisch wird es dann, wenn nur 2G-Fans ins Station dürfen, sich aber von 3G-Bediensteten die Bratwurst reichen lassen (müssen). Hoffentlich vergisst RB dann auch nicht, bei Übergabe jeder Bratwurst alles gründlich zu desinfizieren. Schlussendlich bleibt dann noch die Gretchenfrage, ob man denn mit 2G wirklich ein volles Haus bekommt. Letztendlich kann man nur hoffen, dass sich RB mehr Mut zur Haltung traut. (Jörg Tollert, Leipzig, per E-Mail)

Nord Stream 2 könnte helfen

Zum Thema Energieversorgung: Täglich ist zu lesen, dass die Preise für Strom und Gas immer weiter steigen und dem Endverbraucher ein teurer Winter bevorsteht. Gleichzeitig wird berichtet, dass der erste Strang der Gaspipeline Nord Stream 2 fertiggestellt ist. Der zweite Strang ist ebenfalls bereit, aber die Betriebsgenehmigung steht noch aus. Also Tempo! Russland macht Druck. Die Lieferung von Gas aus Russland könnte den Markt entspannen. Leider wurde durch laufende Einsprüche versucht, den Weiterbau der Leitung aufzuhalten. Dadurch entstanden wesentliche Verzögerung der Fertigstellung, was zwangsläufig auch zu Verteuerungen geführt hat. Die Bundesregierung hat den Widerstand gegen den Betreiber von Nord Stream 2 jedoch nicht mit getragen. Die EU und andere Skeptiker werden perspektivisch der Bundesregierung noch dankbar sein, dass sie so gehandelt hat. (Klaus Härtel, Leipzig, per E-Mail)

Die Bürger werden bezahlen müssen

Zum Thema Energieversorgung: Ich stelle mir die Frage, ob die Politiker, insbesondere die der Grünen, alle Bürger an den Bettelstab bringen wollen. 17 Prozent von allen Energieformen, die in unserem Land verbraucht werden, stammen aus erneuerbaren Energien. Selbst wenn es gelingen würde, in den nächsten zehn Jahren diese Anteil zu verdoppeln, wären wir erst bei 34 Prozent! Wollen wir dann über 60 Prozent aus Kohle oder Atomstrom aus anderen Ländern teuer einkaufen? Die anderen Länder werden dann in aller Ruhe an der Preisschraube drehen. Der Otto Normalverbraucher wird dann der Dumme sein und dafür bezahlen. (Klaus Siebeneichner, 04347 Leipzig)

Eine eigenständige Entscheidung

Zum Thema Verkehrssicherheit: Woher nehmen sich manche nur das Recht heraus, Menschen über 60 Jahre unter Generalverdacht zu stellen, sie seien nicht mehr, oder nur noch eingeschränkt in der Lage, ein Fahrzeug zu führen? Ich habe den Eindruck, die wollen die Rentner von der Straße verbannen, um selbst freie Fahrt zu haben. Ich selbst habe vor 51 Jahren meine Fahrprüfung bestanden und fahre seit dieser Zeit ein Auto. Ich habe weder einen Unfall verursacht, noch habe ich Punkte in Flensburg. Gleich mir verhalten sich Millionen Rentner vorbildlich im Straßenverkehr. Wann ein älterer Mensch seinen Lappen abgibt, sollte seine Entscheidung sein. (Roland Kalke, 04838 Hohenprießnitz)

Auch die jungen Fahrer machen mal Fehler

Zum Thema Verkehrssicherheit: Auch ich bin eine über 60-jährige Autofahrerin und fahre noch täglich mit meinem Auto. Nun sollen womöglich über 60-Jährige regelmäßig zur Tauglichkeitsuntersuchung gehen und Tests am Fahrsimulator machen? Ich habe die Fahrerlaubnis seit 1978, fahre sehr viel mit dem Auto und habe noch keinen Punkt in Flensburg. In der Leipziger Volkszeitung wird auch immer wieder von Unfällen berichtet, die von Autofahrern verursacht werden, die zwischen 20 und 30 sind. Sollten sich dann nicht auch junge Autofahrer regelmäßig einem Tauglichkeitstest für den Straßenverkehr unterziehen? Ich finde das in der letzten Zeit unerträglich, dass der älteren Generation immer wieder Fehler angelastet werden. Eigentlich macht jeder mindestens einmal im Leben einen Fehler, ob jung oder alt. (Steffi Schmidt, Leipzig, per E-Mail)

