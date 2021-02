3 Uhr morgens in Borna – der Winterdienst im Landkreis Leipzig startet vom Hof

Borna

Für sie sind 40 Zentimeter Schnee, Eis auf der Straße und Schneewehen keine Katastrophe. Sie nennen es Winter. Klettern in ihren orangefarbenen Lkw, senken das Schiebeschild millimetergenau über den Asphalt, starten durch. Die Männer der Straßenmeisterei Borna um ihren Chef Nico Elbing sorgen dafür, dass Pflegedienste zu ihren Patienten kommen, Sattelzüge mit Lebensmitteln in die Supermärkte. Sie ebnen Linienbussen den Weg, Berufspendlern, selbstredend Rettungskräften.

Rund 100 Winterdienstler sind in den vier Straßenmeistereien des Landkreises – neben Borna in Zwenkau, Wurzen und Großbothen – stationiert: Dazu gehören eigene Kräfte und solche von Speditionen, Baufirmen und Landwirtschaftsbetrieben, die mit Personal und Technik bei Bedarf unterstützen. Nach den Schneemengen des Montags verlief die Mittwoch-Frühschicht in Borna unspektakulärer. Doch zu tun gab es jede Menge.

Alles klar machen: In der Straßenmeisterei Borna startet die Frühschicht. Quelle: Ekkehard Schulreich

Je nach Wetter geht es 3 oder schon 2 Uhr los

Den Bäckern, Frühaufsteher qua Beruf, stehen die Straßenwärter kaum nach. Schichtbeginn ist 3 Uhr. Erfordert es das Wetter, auch deutlich zeitiger. Auf dem Betriebshof am Rand der Kesselshainer Siedlung bei Borna wird vor 3 Uhr die Technik startklar gemacht. Im Aufenthaltsraum bleibt Zeit für einen Pott Kaffee. Martin Müller, Schichtleiter an diesem Morgen, teilt die Verantwortlichkeiten ein. Vier eigene Fahrzeuge und zwei von Firmen stehen bereit. Drei Fahrzeuge fallen kurzfristig aus. Müller nimmt es gelassen. Über Nacht ist kein neuer Schnee hinzu gekommen. Die Straßen sind befahrbar. Die Tagesaufgaben deshalb: Schnee von den Rändern räumen, damit die Fahrbahnen wieder in voller Breite nutzbar sind. Auf Kreuzungen schieben. Streuen, um die Straßen abzustumpfen. Geredet wird nicht viel. Jeder weiß, was zu tun ist.

An Wendepunkten seiner Tour notiert Thomas Berger Salz-Verbrauch und Kilometerstand in der Kladde. Quelle: Ekkehard Schulreich

Geithainer Tour war Montag anspruchsvoll

2.59 Uhr: Schnee knirscht unterm Schuh. Wenige Schritte sind es bis zum LKW, den Thomas Berger seit zwei Jahren lenkt. Drei steile Stufen hinauf in die geräumige Kabine. Draußen sind 23 Grad unter Null, drinnen wird es gleich wohl temperiert. Drei Meter breit ist der Schneepflug an der Frontpartie. Im Rücken sind vier Kubikmeter Trockensalz gebunkert, außerdem 2400 Liter Sole, Natriumchlorid. Abfahrt. Nach links auf die B 176, rechts rum auf die alte B 95 Richtung Espenhain – parallel zur Autobahn, um die sich die Straßenmeisterei Borna nicht kümmert. Der Allradler rollt entspannt, die aufgeworfene Schneewelle rechts vorn ist flach. „Das war anders am Montag, da hatte ich die Geithainer Tour“, sagt Berger. Mehr Schnee, Verwehungen, trotz der Schneefangzäune. Prießnitz, Frankenhain, Geithain, Roda. „Aber wir waren mit einer Fahrbahnseite durch, ehe der Verkehr anfing.“ Verkehr, der aufgrund von Corona deutlich geringer ausfällt als in anderen Jahren. Schnee-Chaos? Der 50-Jährige zuckt die Schultern: „Eher ruhig, ungewöhnlich.“

3.15 Uhr: Espenhain, Zufahrt zum Gewerbegebiet Margarethenhain: Wende. „Das andere macht Zwenkau.“ Zurück. Nach Borna. Leipziger Straße. Auf der Sachsenallee ist die linke Spur vereist. „Das kriegst du nicht so einfach weg.“ Der Pflug arbeitet nicht mit Druck, er ist kein Kratzer. Das Salz kann bei zweistelligen Minus-Temperaturen seine Wirkung nur schwer entfalten. Am Besten: umsichtig fahren.

3.40 Uhr: Zwei Schneepflüge voraus an der Einmündung Sachsenallee/Leipziger Straße in Borna. Bergers Fahrzeug ist das dritte in der Staffel, räumt den rechten Fahrbahnrand. Quelle: Ekkehard Schulreich

Fahrbahnbreite herstellen, aber nicht um jeden Preis

3.34 Uhr: An der Einmündung Deutzener Straße kommen auf der B 93 zwei Schneepflüge entgegen. Fahren versetzt, um die beiden Fahrspuren freizubekommen. Thomas Berger schließt sich an, nimmt sich den Schnee rechts vor. Der türmt sich am Rand. Hinterm Wall der schmale Fußweg bekommt trotz aller Vorsicht etwas ab. Da muss der Winterdienst der Stadt Borna ran. Konfliktstoff, Berger weiß es. „Hier fehlt zum Teil ein Meter Straße, aber wenn ich das alles hoch schmeiße, erschlagen sie mich.“

3.46 Uhr: Kreuzung Autobahn-Anschlussstelle Borna-Nord. Der Bereich ist selbst für eine Dreier-Staffel zu breit. Die Abbiegespur Richtung Chemnitz zugeschoben. Berger kümmert sich, stößt zurück, packt Schnee auf die Verkehrsinsel. Noch ist kein Verkehr. Und der LKW hat eine Rückfahr-Kamera.

Winter 1986/87 erlebte Thomas Berger in der Kohle

Anfang Februar 2021: plötzlich Winter. Mit Schnee, mit Frost. Wenn Winter zur Katastrophe wird, dann sieht es aus wie zur Jahreswende 1986/87, als die DDR quasi über Nacht einfror, die Produktion stockte. „Da hatte ich grade angefangen. Es war mein erster Winter in der Kohle“, erinnert sich Thomas Berger. Damals ging es ans Eingemachte. Das Land brauchte Kohle, brauchte Strom. Die Kumpel in den Tagebauen mobilisierten alles, was möglich war. Das prägt. Dass er wenige Jahre später auf dem Bock sitzen würde, einen Schneepflug vor sich, Berger konnte es nicht ahnen. Seine Arbeitswelt war der Tagebau Espenhain. Schon der Vater war in der Kohle. Klarer Fall. Dann die Wende. Die Kohle in Verruf, die Industrie, die sie verarbeitete, am Ende. Der Maschinist für Tagebau-Großgeräte entschied sich. Für Technik, ein paar Nummern kleiner. Er ist nicht der Einzige aus der Kohle, der Straßenwärter wurde, ein Ausbildungsberuf übrigens.

4.10 Uhr: B 176 vor Neukieritzsch, Bahnschranke Richtung Deutzen. Bahnübergang Breunsdorf, sagt Berger. Breunsdorf, das nach der Wende noch der Kohle weichen muss wie Heuersdorf nebenan. Und wie Pödelwitz jetzt wohl nicht, weil 2035 Schluss sein soll mit der Kohleverstromung im Kraftwerk Lippendorf. Sagen die Regierenden. Berger erinnert sich an den Abriss von Bockwitz, gleich neben Borna, von der Grube letztlich nicht erreicht. Kannte einen alten Mann, der aus Verzweiflung aus dem Leben schied, weil er nicht weg wollte aus seinem Dorf am Espenhainer Tagebau-Rand. Das Haus steht. Berger denkt an ihn, so oft er vorbei fährt.

4.18 Uhr: Deutzen ist erreicht - zum ersten Mal an diesem Morgen. Quelle: Ekkehard Schulreich

4.18 Uhr: Deutzen. Rechts nach Ramsdorf bis zur Thüringer Landesgrenze. Wenden.

4.58 Uhr: Borna-West. Minus 17 Grad Celsius. Eis auf der Straße. „Hier ist nicht viel Verkehr. Den braucht es, damit das Salz seine Wirkung entfaltet wie früher der Splitt.“ Die Deutzener Straße ist dicht wegen Brückenbaus. Zurück. Durch Regis-Breitingen.

Kontrolle über das Fahrzeug auch bei Glatteis

5.19 Uhr: Blumroda. Was die Kohle vom Dorf ließ, ist heute Gewerbegebiet. Auf der B 93 Altenburg – Borna ist schon allerhand Bewegung. Die Ränder beiderseits kommen unter den Pflug. Der Schnee ist hart. Wegen des Ausfalls der drei Fahrzeuge hat Schichtleiter Müller die Arbeit, die nicht liegen bleiben darf, verteilt. Bonus für Berger: Thräna. Neukirchen, wo er zu Hause ist. Extreme Winter? – ja, er erinnert sich. Glatteis-Regen. Das Gefühl, wenn du doch zu zweifeln beginnst, ob du das Fahrzeug noch hältst.

5.26 Uhr: Die Bahnbrücke im Zug der B 93 in Borna ist gesperrt. Für Thomas Berger heißt das: wenden, erneut entlang am Gewerbegebiet Am Wilhelmschacht, neues Ziel Thräna. Quelle: Ekkehard Schulreich

5.52 Uhr: Wyhra. Die Kreisstraße ist aufgrund des Schnees eng. Berger weitet sie auf. In den kurvenreichen Ortslagen von Wyhra und Neukirchen bleibt wenig Spielraum. Er drosselt das Tempo auf zehn Kilometer pro Stunde, um den Fußpfad nicht zu verschütten. Sonst fährt er 20, außerorts 30. Wenn Anlieger, Kommune und Straßenmeisterei einander den Schnee zuschieben wie den Schwarzen Peter, entsteht Frust. Ältere und Leute mit Kinderwagen kommen nicht durch, Anwohner nicht aus ihren Grundstücken. Aber der Schnee muss irgendwo hin.

In den Monaten, in denen Thomas Berger und Kollegen nicht mit Schnee und Eis befasst sind, sägen sie Straßenbäume aus, nehmen sich Schlaglöcher vor, greifen zur Motorsense. „In der Kohle war es im Winter kalt, im Sommer heiß. Ich hab das gemocht“, sagt er. Die Abwechslung sicherte er sich vor drei Jahrzehnten, indem er wechselte. Berger fährt konzentriert. Dass die Winterdienstler für manchen der Buhmann sind, er schüttelt es ab. Er ist geerdet, muss keinem etwas beweisen. Steht zu dem, was er tut, auch wenn er sitzt.

6.32 Uhr: Thräna. Auf der B 93 zurück nach Borna. Gleich Pause in Kesselshain. Schichtleiter Martin Müller sagt, was bis zum Schichtende kurz vor dem Mittag zu tun ist. Was für die zweite Schicht bleibt: Verkehrsinseln, Einfahren, Sperrflächen räumen. Salz nachfüllen. Durchstreuen. In den nächsten Tagen: Einläufe säubern, damit das Tauwasser weg kann, wenn es dann zu tauen beginnt. Ganz leicht setzt Schneefall ein. Schnee, den der Laie nur sieht. Berger lacht. Blickt auf die Straße, die Ränder. „Ich denke, so kann man's erstmal lassen.“

6.49 Uhr: Straßenmeisterei Kesselshain. Noch dunkel. Minus 15 Grad Celsius. 2,2 Tonnen Salz gestreut. 93 Kilometer geräumt. Zeit für Kaffee.

Um die Kreis- Staats- und Bundesstraßen im Landkreis Leipzig kümmern sich die vier Straßenmeistereien Borna, Zwenkau, Großbothen und Wurzen. Sie betreuen 1200 Kilometer Straßen. In den zurück liegenden acht Wochen kam es zu insgesamt 218 Einsatztagen. Dabei wurden bis 3786 Tonnen Salz gestreut. Das heißt: Jede Straßenmeisterei hat schon jetzt mehr Auftausalz ausgebracht als der gesamte Landkreis Leipzig in der Winterdienst-Saison 2019/20, als es nur 755 Tonnen waren. Aktuell sind die eigenen Salzlager der Straßenmeistereien mit 3200 Tonnen gefüllt. Eine weitere angemietete Lagerhalle dient dazu, mögliche Lieferengpässe beim Auftausalz auszugleichen und enthält weitere 2250 Tonnen.

Von Ekkehard Schulreich