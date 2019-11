Leipzig/Berlin

Leipzig wird Schauplatz einer außenpolitischen Begegnung: US-Außenminister Mike Pompeo will in der kommenden Woche die Messestadt besuchen. Anlass seiner Deutschlandreise vom 6. bis 8. November sei unter anderem der 30. Jahrestag des Mauerfalls, teilte das US-Außenministerium mit. Leipzig stehe als Schauplatz der ersten Montagsdemonstrationen im Herbst 1989 auf der Liste.

Außerdem sei in der Messestadt ein Treffen mit Pompeos deutschem Kollegen Heiko Maas ( SPD) geplant. Von dort aus werde er nach Berlin weiterreisen, wo Gespräche mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU), Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) und Finanzminister Olaf Scholz ( SPD) angedacht seien. In Berlin werde Pompeo außerdem eine Rede halten - über die Notwendigkeit, die Freiheit zu verteidigen.

Wichtige Orte des Mauerfalls besuchen

Zuvor wolle der Politiker an mehreren Stopps US-Truppen besuchen und an geschichtsträchtigen Orten an den Mauerfall erinnern. Station mache er unter anderem in Grafenwöhr, Vilseck und Mödlareuth. In den späten 80er Jahren war Pompeo selbst als junger Panzer-Kommandeur an der deutsch-deutschen Grenze stationiert gewesen. Bei seinem Besuch wolle er unter anderem die Rolle der Amerikaner bei den Umbrüchen damals hervorheben, hieß es.

Zuletzt war Pompeo Ende Mai zu politischen Gesprächen in Deutschland gewesen. Er holte damit einen zuvor kurzfristig gestrichenen Besuch nach: Beim ersten Anlauf Anfang Mai hatte er nur wenige Stunden vor seiner geplanten Ankunft abgesagt und war damals angesichts der Iran-Krise überstürzt in den Irak gereist. In der Regierungskoalition in Berlin sorgte das für Verärgerung. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Anfang 2017 angespannt.

