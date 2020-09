Leipzig

30 Jahre deutsche Einheit und 30 Jahre Freistaat Sachsen: Das sollte mit einem großen Festakt am 3. Oktober im Dresdner Landtag richtig gefeiert werden. Zwar unter Corona-Beschränkungen, aber immer noch mit genügend Pathos in den weiß-grünen Landesfarben. Doch jetzt liegt ein schwerer Schatten über der feierlichen Veranstaltung. Der Grund ist Hauptredner Arnold Vaatz (65, CDU). Der von Landtagspräsident Matthias Rößler ( CDU) eingeladene Dresdner Bürgerrechtler und Bundestagsabgeordnete lässt vor allem in den Fraktionen von Grünen und SPD die Alarmglocken schrillen. Sie wollen den Festakt boykottieren, weil Vaatz zuletzt öffentlich Vergleiche zwischen dem SED-Regime und dem aktuellen Umgang der Bundesregierung mit den Corona-Protesten („Werden die Demo-Zahlen absichtlich runtergerechnet?“) gezogen hatte. Zuerst hatten die Freie Presse und MDR aktuell über den Boykott berichtet. Da auch die Linken ein Fernbleiben andeuten, säße dann die mitregierende CDU allein mit der oppositionellen AfD beim Festakt im Landtag. Vaatz selbst wollte sich am Freitag zu den Vorwürfen nicht äußern.

Vaatz erster sächsischer Redner seit 2015

„ Arnold Vaatz ist einer der wichtigsten Gestalter der Wiedergründung des Freistaates Sachsen 1990“, begründete Landtagspräsident Rößler seine Wahl. „Ohne seine ungewöhnliche Courage hätte die sächsische Entwicklung nicht den guten Verlauf genommen, den sie damals nahm.“ Deshalb soll Vaatz, der 1990 den Koordinierungsausschuss zur Gründung des Landes Sachsen führte, nach Rößlers Willen als Redner auf den Ex-Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert (2019), den tschechischen Botschafter Tomáš Jan Podivínský (2018) und den österreichischen Historiker Michael Gehler (2017) folgen. Nach dem SPD-Landtagsabgeordneten Frank Richter (2015) wäre damit Vaatz im Rahmen des Festaktes am 3. Oktober erstmals ein sächsischer Zeitzeuge wieder der Hauptredner.

Doch das steht jetzt plötzlich auf der Kippe. Zwar verteidigte Rößler am Freitag seine Wahl pro Vaatz weiter eisern („Ein Zeitzeuge par excellence“), aber die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Grüne haben ihr Urteil gefällt: Spricht der Bürgerrechtler, bleiben sie dem Festakt fern. „Die Benennung von Arnold Vaatz als Festredner befremdet uns“, sagte Valentin Lippmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Fraktion. Erst kürzlich sei er in einem Beitrag der rechtspopulistischen Zeitschrift „Tichys Einblick“ mit haltlosen Vergleichen mit der DDR und dem NS-Regime zum Umgang mit Corona-Leugner-Demonstrationen aufgefallen.

SPD ätzt: Uwe Steimle könnte moderieren

„Angesichts dieser kruden Diktaturvergleiche halten wir ihn für wenig geeignet, ausgerechnet am 3. Oktober die Festrede zu halten“, machte Lippmann klar. „Unsere Abgeordneten sehen unter den gegebenen Umständen keinen Sinn darin, an der Veranstaltung teilzunehmen.“ Mit ätzender Ironie reagierte die SPD auf die Vaatz-Nominierung. „Wenn Xavier Naidoo die musikalische Begleitung übernimmt, Attila Hildmann das Catering beim anschließenden Stehempfang und Uwe Steimle die Veranstaltung moderiert, dann lässt die SPD-Fraktion das Popcorn springen. Andernfalls werden wir abwesend sein“, sagte Sabine Friedel, Parlamentarische Geschäftsführerin der Landtagsfraktion. Auch die Linke ließ es nicht an deutlichen Worten mangeln und nahm Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) in die Pflicht. „Während die sächsische Staatsregierung versucht, die Pandemie einzudämmen, soll ein Vertreter kruder Corona-Ansichten im Landtag eine Bühne bekommen“, kritisierte Fraktionschef Rico Gebhardt. „Das geht einfach nicht und sollte eigentlich auch dem Ministerpräsidenten sauer aufstoßen.“

Für AfD-Fraktionschef Jörg Urban ist klar, wie Kretschmer auf die brisante Konstellation reagieren wird. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es unvorstellbar, dass sich der Ministerpräsident freiwillig in eine Veranstaltung setzt, an der lediglich AfD und CDU teilnehmen“, sagte Urban am Freitag. „Ich bin mir sicher, dass die CDU Rößler dazu drängen wird, Herrn Vaatz in den nächsten Wochen auszuladen. Zur Gesichtswahrung wird man sich vermutlich ausdenken, Herr Vaatz sei überraschend erkrankt oder etwas Ähnliches.“ Für Urban ist der angekündigte Boykott von SPD und Grünen „ein Anschlag auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung“.

Von André Böhmer