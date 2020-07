Leipzig

Als wäre es erst gestern gewesen. Die Ereignisse rund um die Einführung der D-Mark in der DDR vor 30 Jahren „haben sich bei mir richtig eingebrannt“, sagte gestern Franz Josef Benedikt. Er war damals stellvertretender Direktor der Bundesbank-Filiale München und zuständig für die Bargeldversorgung in Dresden und Chemnitz, hat das Geschehen also hautnah verfolgt. Der diplomierte Volkswirt, der von 2013 bis 2016 Präsident der für Sachsen und Thüringen zuständigen Hauptverwaltung der Bundesbank in Leipzig war, kümmerte sich also um Planung und Organisation der D-Mark-Transporte in den Osten.

Banknoten und Münzen im Wert von fast 28 Milliarden D-Mark

Insgesamt wurden, wie Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele vor fünf Jahren auf einem Festakt in Leipzig zum 25. Jahrestag der Währungsunion berichtete, 440 Millionen Stück Banknoten und 102 Millionen Stück Münzen in die DDR geschafft. „Sie wogen zusammengenommen über 1200 Tonnen und waren fast 28 Milliarden D-Mark wert.“

Bundesbank-Manager Franz Josef Benedikt. Quelle: André Kempner

Thiele sprach von „großen logistischen Herausforderungen. „Als erstes“, präzisierte Benedikt, der heute Präsident der Bundesbank-Hauptverwaltung in München ist, „mussten die Tresore vor Ort in den Filialen der Staatsbank inspiziert werden.“ Dabei stellte er fest, dass dort tonnenweise Bargeld lagerte. „Dieses wurde zügig in einen leeren Sandstollen gebracht, um Platz zu schaffen.“ Eine größere Herausforderung war laut Benedikt die erforderliche technische Nachrüstung der Tresore, um die D-Mark sicher zu verstauen. „Bis das erledigt war, hat die Volkspolizei die Tresore rund um die Uhr bewacht.“

Routen planen für die bis zu 40 Tonnen schweren Geldtransporter

Als es um die konkrete Planung der Transporte ging, musste für die vollgepackten und bis zu 40 Tonnen schweren Geldtransporter eine passende Strecke ausgearbeitet werden. „Dafür waren die wenigsten Straßen der DDR geeignet, so Peter Walter, der damalige Leiter der Bargeldversorgung in der Bundesbank-Zentrale in Frankfurt am Main. Benedikt stieß auf ein weiteres „irritierendes Problem“. Die DDR war zu diesem Zeitpunkt noch ein souveräner Staat. Was wiederum bedeutete, dass die Begleitung der Lieferung durch die bayerische Polizei an der innerdeutschen Grenze bei Hof endete. Um die Bewachung auch auf der östlichen Seite der Grenze zu garantieren, habe es dazu frühzeitig eine erste Unterredung in Dresden gegeben. Beim nächsten Termin wenige Wochen später der Schock: Die früheren Gesprächspartner waren nicht mehr da, Unterlagen nicht auffindbar. Dennoch klappte es mit der Unterstützung.

Beeindruckt von der Leistung der Volkspolizei

„Bei einem der ersten Transporte, die ich begleitete, war ich beeindruckt, was die Volkspolizei alles für die Sicherheit unserer Geldtransportfahrzeuge unternommen hatte“, erinnerte sich Benedikt. So wurden sämtliche Zufahrten zu den jeweiligen Routen abgesperrt. In Dresden und Chemnitz standen Polizisten an jeder Ecke und riegelten die Straßen ab, damit die Konvois ungehindert ans Ziel kamen. „Auch an Hubschrauberüberwachung auf der Autobahn hatte die Volkspolizei gedacht“, staunt Benedikt noch heute ein klein wenig. Alles funktionierte. „Es ist zu keinen Zwischenfällen gekommen.

Manchmal in rechtlichen Grauzonen improvisiert

Als „mehr als erstaunlich“ bewertete Benedikt, dass es den Mitarbeitern von Bundesbank wie Staatsbank gleichermaßen gelungen sei, die Arbeitsfähigkeit der Dienststellen unter den provisorischen Bedingungen rechtzeitig herzustellen. „Dementsprechend verlief der Start der Währungsunion am Sonntag, dem 1. Juni, nahezu reibungslos.“ Manchmal wurde in rechtlichen Grauzonen improvisiert. Das Material für nötige Renovierungen der Filialen schaffte die Bundesbank zwar aus dem Westen heran, es fehlten aber die Handwerker. Flugs wurden Anzeigen geschaltet. Den Handwerkern winkte noch zu DDR-Zeiten die Bezahlung in D-Mark, zum Entsetzung der Bundesbank-Juristen.

Benedikt : Es hat „fast alles geklappt“

Es habe bei der Währungsunion „fast alles geklappt”, so Benedikt. Mit einer Ausnahme: Zehntausende Schecks und Lastschriften aus dem bargeldlosen Zahlungsverkehr waren für kurze Zeit verschwunden. „Dank der tüchtigen Mitarbeiter aus Ost und West wurden sie wiedergefunden, den Kunden ist kein Schaden entstanden.“

Benedikt jedenfalls denkt gerne an diese Geschehnisse zurück, ebenso an seine Zeit später in Leipzig. „Die drei Jahre möchte ich nicht missen. Sie haben so manches westdeutsche Etablierte relativiert.“

Von Ulrich Milde