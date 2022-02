Burkau/Leipzig

Manchmal fällt Uwe Lange ein Bild von damals ein, aus dem Herbst 1985, als sie ihn und zwei Kumpels festgenommen hatten, 30 Kilometer vor der Grenze zu Bayern, Wäscheleine, Kompass und Straßenkarte im Gepäck. Es ist nicht mehr als ein Schemen, der Lange in den Kopf kommt, denn gesehen hat er den Mann nie. Aber er war dabei, die ganzen vielen Male, an denen sie Lange dazu befragt haben, warum er weg wollte und wer es noch vorhatte. Immer saß der Mann schweigend hinten im Eck und immer war es derselbe. Lange roch das und er sah den stets selben langen Ledermantel an der Garderobe. Manchmal spiegelte der Mann sich verschwommen in einer Glasscheibe.

Wer war der Mann? Uwe Lange will es jetzt wissen, das und andere Details seines Lebens. Er hat einen Antrag auf Einsicht in seine Stasi-Akten gestellt. Vor ein paar Wochen, mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Warum erst jetzt?

Entlassungsschein, Ausbürgerungsurkunde, Gerichtsurteil – viele Dokumente aus seiner DDR-Vergangenheit hat Uwe Lange nicht. Quelle: Jürgen Männel/jmfoto

Das Urteil gegen Uwe Lange fällt das Kreisgericht Löbau im November 1985, nach einem Tag Verhandlung. Auf fünf Seiten schreiben die DDR-Richter knapp, warum sie drei junge Männer ins Gefängnis schicken, nach damaligem Recht eine klare Sache: versuchter ungesetzlicher Grenzübertritt, ein Verstoß gegen Paragraf 213 des Strafgesetzbuches der DDR. Uwe Lange bekommt eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Im Sommer 1986 kauft die Bundesrepublik ihn frei.

Fast 3,4 Millionen Anträge auf Aktensicht durch Bürger

Wenn Lange heute an seinem Wohnzimmertisch in Burkau bei Bautzen sein Leben erzählt, dann geht er zügig durch das Davor, durch die Zeit bis zur Haft (an der Schule Schneebälle aufs DDR-Emblem geworfen, Lehre zum Baufacharbeiter gemacht, Konzerte von Renft besucht) und durch das Danach (ins Auffanglager nach Gießen gekommen, in Baden-Württemberg und Bayern gelebt, geheiratet, zwei Kinder bekommen). Die zehn Monate von September 1985 bis Juni 1986, die beschreibt Lange genauer. Die Fahrten im „Grotewohl-Express“, dem Gefangenenzug der DDR. Das Bettzeug, anderthalb mal anderthalb Zentimeter kariert, das exakt auf eine bestimmte Karo-Linie gefaltet werden musste. Die Zwiebeln, die er sich statt Zigaretten kaufte, wegen der Vitamine und bevor er selbst anfing zu rauchen. Dann der Morgen, an dem sie seinen Namen aufriefen, endlich. Der Wagentausch kurz vor der Grenze, das Lunchpaket kurz dahinter, „willkommen in der Bundesrepublik Deutschland.“ Und unter all diesen Szenen, die für mehr als ein Leben reichen, ist es der Mann im Mantel, der Lange besonders beschäftigt. „Eigentlich eine Kleinigkeit“, sagt er. „Aber das geht mir nicht aus dem Kopf raus.“

Unterlagen in der Zentralstelle des Stasi-Archivs in Berlin. Quelle: Imago

Fast 3,4 Millionen Menschen haben seit der Wiedervereinigung Anträge auf Einsicht in die Akten gestellt, in denen die Staatssicherheit der DDR Informationen über sie oder ihre Familienmitglieder gesammelt hatte. Viele taten das direkt nach der Wende - allein 1992 waren es mehr als eine halbe Million. Seither gehen die Zahlen mit Schwankungen zurück, die Zeiten der spektakulären Stasi-Enthüllungen sind vorbei und seit vergangenem Sommer existiert nicht einmal mehr die Stasi-Unterlagenbehörden. Die Akten, physisch weiter da, wo wie schon immer waren, gingen formal ins Bundesarchiv über. Gelesen werden können sie weiter (siehe Kasten). 30.600 Anträge von Bürgerinnen und Bürgern gab es im vergangenen Jahr, 1700 wurden in Leipzig gestellt. Nancy Aris ist die Landesbeauftragte in Sachsen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und sie kennt die beiden häufigsten Gründe, aus denen Menschen heute noch Anträge auf Akteneinsicht stellen. Einmal, sagt sie, seien das ehemalige Heimkinder, die erst seit einigen Jahren bessere Chancen auf Rehabilitation und Entschädigung haben. Und es seien Angehörige, die Einsicht in die Akten ihrer verstorben Verwandten beantragten.

„Verdammt, ich geh die jetzt mal alle besuchen“

Uwe Lange hat sich in der Bundesrepublik längst rehabilitieren lassen - er ist also, wenn man so will, kein klassischer Fall der späten Antragsteller. Fast 56 Jahre alt ist er jetzt, bis vor drei Jahren hat er als Dachdecker gearbeitet, seine beiden Töchter sind erwachsen, er ist stolz auf sie, auf ihren ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das Haus in Sachsen kauften er und seine Frau, als sie mit ihren Katzen daheim nur noch zu zweit waren. Lange schwäbelt so leicht wie er sächselt, ist ein kleiner Mann mit kurzen grauen Haaren und auffälligen Tattoos. Er wirkt wie einer, den so schnell nichts umhauen kann - aber auch wie einer, der sich das hart erkämpft hat. Er hat viel nachgedacht über sein Leben in zwei Systemen, über Kommunismus und Kapitalismus. Er hat nachgeforscht nach der Wende, weil ihm die Festnahme damals im Herbst 1985 an einem Bahnhof im Vogtland wie vorbereitet vorgekommen ist. Er fuhr, erzählt er, in den Heimatort eines der Männer, die mit ihm gemeinsam die DDR verlassen wollten, und hörte das Gerücht, dass der sich wohl damals in der Kneipe verquatscht habe.

Uwe Lange in seinem Haus in Burkau bei Bautzen Quelle: Jürgen Männel/jmfoto

Warum es, trotz allem, so lange gedauert hat, bis er nun einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt hat? Im Gefängnis, sagt Lange, „ist man automatisch gewalttätig geworden“. Man sagt er jetzt, nicht ich. Kämpfe um die Rangordnung habe man gehabt, Verteidigung dessen, was einem geblieben sei, um den Tabak und die eine Mark sechzig, die man am Tag mit der Produktion von Lampenfassungen verdient habe. Das habe ihn geprägt, sagt Lange. Hätte er seine Akten wie viele kurz nach der Wende gelesen, „als man da emotional noch drinsteckte, da hätte man bestimmt gedacht: Verdammt, ich geh die jetzt mal alle besuchen.“ Jung war Lange, als er die DDR verlassen wollte, 19 Jahre erst, und jung war er immer noch, als die Wende kam. Lange habe er nicht wissen wollen, wer von seinen Freunden und Verwandten wohl in seiner Akte steht, als Zuträger für die Staatssicherheit. „Jetzt bin ich ruhiger und reifer geworden.“

Was Lange sagt, war, wenn man so will, kurz nach der Wende die Position der Bundesrepublik: Sie war dagegen, die Stasi-Akten zu öffnen. Richard Schröder, damals SPD-Fraktionschef in der letzten Volkskammer der DDR, hat sich daran im vergangenen Sommer in der „Zeit“ erinnert. Die Bundesregierung, sagte er da, habe sich gefürchtet, „es würde in Ostdeutschland Mord und Totschlag geben, wenn erst einmal herauskommt, wer alles für die Stasi gearbeitet hatte.“ So wie sich Uwe Langes Sicht auf die Dinge verändert hat, so hat sich auch die deutsche Debatte geändert. Noch immer und zuletzt immer mehr wird über das gesellschaftspolitische Erbe der DDR geredet. Die Abschaffung der Stasi-Unterlagen-Behörde im vergangenen Jahr ist also längst nicht das Ende von etwas. Warum sollten Menschen ihr eigenes Leben in der DDR fertig bearbeitet haben, ihre persönlichen Akten geschlossen haben, wenn bis heute auf jeder soziökonomischen, jeder politischen Landkarte Deutschlands die Grenze der ehemaligen DDR so deutlich zu sehen ist?

Präsent in der Staat: die ehemalige Stasi-Zentrale in Leipzig „Runde Ecke“ Quelle: André Kempner

Frau H. kommt zum Gespräch in eine Bäckerei im Osten von Leipzig. Sie will bei ihrer Arbeit nicht auf ihre Geschichte angesprochen werden, deswegen erzählt sie sie anonym. H. gehört zur zweiten Gruppe der Menschen, die sich derzeit noch vermehrt für Stasi-Dokumente interessieren: Sie hat die Akten ihres verstorbenen Vaters beantragt. Der Tod des Mannes, ein Zahnarzt an einer Poliklinik in der mecklenburgischen Kleinstadt, in der H. aufwuchs, ist aber schon 36 Jahre her. Warum Frau H. erst vor Kurzem einen Antrag auf Akteneinsicht stellte, hat einerseits Gründe, die viele selbst kennen dürften. „Die Zeit nach der Wende war so aufregend“, sagt sie, die damals Anfang 20 war. Sie studierte, lebte eine zeitlang im Westen Deutschlands, kam dann nach Sachsen, heiratete, baute ein Haus, bekam eine Tochter. Zeit und Kraft, sich Gedanken um das Früher zu machen, hatte sie wie viele andere in dieser Lebensphase nicht.

Was geschah dem Vater vor seinem Selbstmord?

Andererseits gibt es dramatische Gründe, wegen derer Frau H. erst jetzt einen Antrag stellt. Ihr Vater war depressiv, tötete sich selbst. H. war es, die ihn im Keller ihres Elternhauses fand, kurz vor den Prüfungen zu ihrem Schulabschluss. „Ein absolut traumatisches Erlebnis“, sagt H., und kann es auch erst heute so sagen. Inzwischen, sagt sie, ist sie bereit, sich ein paar Fragen zu stellen. Der Vater haderte oft damit, dass er, nicht in der Partei und katholisch, beruflich nie würde aufsteigen können. Gab es Intrigen in der Poliklinik? Von wem außer von den Nachbarn wurde es beobachtet, wenn die Familie Besuch aus dem Westen hatte, das auffällige Auto vor der Tür stand? „Wenn ich das wissen will, muss ich das jetzt machen“ sagt H. Ihre Mutter, 77 Jahre alt, sei noch geistig rege und fit, und wer weiß, wie lange sie noch Nachfragen zu dem beantworten könne, was da vielleicht in der Akte stehe. Einerseits, sagt H., habe sie also inzwischen eine bisschen Zeitdruck. Andererseits hätte sie es früher auch nicht geschafft, denn es habe lange gedauert, bis sie den Suizid ihres Vaters für sich verarbeitet hatte. „Da kann keine Stasi-Akte helfen“, sagt sie. Jetzt aber sei sie bereit, aus dieses Puzzleteil noch hinzuzufügen zu dem Teil ihres Lebens, der so tief eingewachsen ist in ihre Geschichte.

Drei Jahre ist es jetzt her, dass Uwe Lange wieder nach Sachsen gezogen ist. Er wohnt jetzt knapp 40 Kilometer entfernt von dem Ort, an dem er aufwuchs. Kürzlich hat er einen der Männer getroffen, mit denen er damals die DDR verlassen wollte. Das erste Mal seit der Gerichtsverhandlung im November 1985, zufällig beim Einkaufen. Sie redeten ein bisschen, Smalltalk, dies das. Lange sagt, er könne sich schon vorstellen, sich mit dem Mann zu treffen und darüber zu reden, was war. Er fragt sich zum Beispiel, warum er als einziger der drei versuchten Flüchtlinge als politischer Gefangener in Haft kam. Warum er ausgebürgert wurde und die anderen in der DDR blieben, bleiben mussten. „Aber jetzt will ich erstmal lesen.“

Von Denise Peikert