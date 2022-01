30 Millionen Euro für die Kultur: Sachsen legt Hilfsprogramm auf

Dresden

Mit einem Millionen Euro schweren Hilfsprogramm will die sächsische Landesregierung der von der Pandemie gebeutelten Kultur unter die Arme greifen. Nach LVZ-Informationen wird das sächsische Kabinett am morgigen Mittwoch den Weg dafür freimachen, es geht um Mittel in Höhe insgesamt 30 Millionen Euro.

Insgesamt werden 500 Millionen Euro frei

Die Gelder sind Teil einer Umstrukturierung des sogenannten Corona-Fonds, mit dem der Freistaat die Folgen der Krise abfedern möchte. Zur Deckung pandemiebedingter Ausgaben standen bisher insgesamt knapp 2,9 Milliarden Euro plus weitere Mittel des Bundes und der Europäischen Union zur Verfügung, für den Ausgleich von Steuermindereinnahmen rund 3,8 Milliarden Euro. Da aber weniger Geld für Steuermindereinnahmen und mehr Mittel für die pandemiebedingten Ausgaben benötigt werden, sollen die Töpfe weiter umgeschichtet werden. Auf diese Weise werden insgesamt 500 Millionen Euro frei. Die 30 Millionen Euro für die Kultur sind ein Teil davon.

Bisher hatte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) vor allem auf die Bundesprogramme verwiesen, mit denen der sächsischen Kulturbranche unter die Arme gegriffen werde. Mithilfe des neuen Millionenbetrags soll nun ein Rettungsprogramm aufgelegt werden. Ende Dezember hatte die Leipziger Landtagsabgeordnete Claudia Maicher (Grüne) ähnliches gefordert, um kleine Kinos, Clubs und private Theater zu unterstützen.

Vergleichbare Hilfen in anderen Bundesländern

Andere Bundesländer haben bereits vergleichbare Programme beschlossen. Sachsen-Anhalt verabschiedete im Dezember einen Nachtragshaushalt. Für die Kultur sind darin 17,5 Millionen Euro reserviert, sie sollen unter anderem an freischaffende Künstlerinnen und Künstler sowie Solo-Selbstständige gehen. Auch Hamburg hat einen Corona-Schutzschirm für die Kultur eingerichtet. Bis Ende 2022 können beispielsweise Clubs davon profitieren.

Wie genau die 30 Millionen Euro in Sachsen verteilt werden, soll kurzfristig geklärt werden. Die Grünen haben dazu nach LVZ-Informationen bereits Ideen vorgelegt: Sie sehen auch eine Art „Winterhilfe“ für die Kleinunternehmer im Kulturbereich vor. Im schwarz-grün-roten Regierungsbündnis sind diese Ideen aber nicht geeint. Die Koalition setzt allerdings auf eine kurzfristige Übereinkunft, um die Hilfen schnell auf den Weg bringen zu können.

Clubs seit zwei Monaten wieder im Lockdown

Auch über die Verwendung der restlichen 470 Millionen Euro muss sich Schwarz-Grün-Rot verständigen. Klar ist aber, dass sie zur Bewältigung der Corona-Krise ausgegeben werden müssen. In der Vergangenheit hatte Sachsen zum Beispiel den Betrieb der Impfzentren aus diesen Topf des Corona-Fonds bezahlt.

Die sächsische Kultur ist seit Ende November im Lockdown. Am 22. November stoppte Sachsen den Betrieb von Theatern, Kinos und Konzerten wegen der hohen Infektionszahlen. Clubs und Diskos sind sogar seit Anfang November de facto geschlossen, nachdem der Freistaat eine Masken- und Abstandspflicht für sie erlassen hatte. Mit diesen Vorgaben ließen sich die Clubs nicht mehr betreiben, hatten die Branchenvertreter der „Live Initiative Sachsen“ argumentiert.

Mit der neuen Corona-Verordnung, die am morgigen Mittwoch beschlossen und ab Freitag gelten soll, kann ein Großteil der Kultur voraussichtlich wieder öffnen. Voraussetzung ist aber die Anwendung der 2G-plus-Regel. Die Clubs bleiben dagegen weiterhin geschlossen.

