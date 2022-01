30 Millionen Euro schwerer Gnadenbeweis für die Kultur in Sachsen

Leipzig

Das sind doch mal zwei gute Nachrichten: Es gibt Geld, und es soll zügig unter die Kulturschaffenden des Freistaates gebracht werden. Es geht um 30 Millionen Euro, mithin nicht um Peanuts, sondern um eine Aufstockung des sächsischen Kulturetats von im Doppelhaushalt für 2022 geplanten 274 Millionen um mehr als zehn Prozent. Zwar bleibt einstweilen abzuwarten, wie viel davon der Freistaat in seine eigenen Einrichtungen steckt und wie viel bei den Kulturräumen bleibt oder den Freien, die bis jetzt am stärksten gelitten haben unter den Folgen der Corona-Politik. Aber zusammen mit der bereits bemerkenswerten Aufstockung der Kulturmittel für den aktuellen Doppelhaushalt muss man doch anerkennend konstatieren: Sachsens Kulturpolitik bewegt sich in die richtige Richtung.

Geld ist bitter nötig

Oder doch nicht? Man könnte es auch anders sehen, weil nur wenig von dem, was in den letzten beiden Jahren an der Schnittstelle von Kultur und Pandemie geschah, es wirklich verdient, Politik genannt zu werden. Tatsächlich sind die nun angekündigten 30 Millionen bitter nötig, um die Folgen abzufedern, die der sächsische Lockdown-Sonderweg für Kulturschaffende aller Genres hat. Und Politik wäre es gewesen, hätte man sich über diese Hilfe bereits vor Verhängung der Spiel- und Auftrittsverbote im November Gedanken gemacht. Doch ließ Dresden die Betroffenen bis jetzt im Unklaren darüber, ob mit irgendeiner Hilfe zu rechnen sei. Was dazu führte, dass zahlreiche vor allem freie Aktive aller Gewerke, von der Musikerin bis zum Techniker, zermürbt das Handtuch warfen, sich anderswo nach Erwerbsmöglichkeiten umsahen, um irgendwie ihre Miete zahlen und über die Runden kommen zu können. Für die kommen die 30 Millionen nun zu spät – für alle anderen wirken sie wie ein Almosen, Gnadenbeweis einer Obrigkeit, die sie zwischenzeitlich vergessen zu haben schien. Dennoch gilt: besser ein Almosen als gar keine Hilfe.

Von Peter Korfmacher