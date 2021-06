Dresden

Am Montag (7. Juni) soll die Impfkampagne im Freistaat weiter Fahrt aufnehmen. Dann soll die feste Impfreihenfolge in den Impfzentren aufgehoben werden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) kündigte an, gegen 12 Uhr rund 3000 Termine für Erstimpfungen freizuschalten. „Es wird zudem grundsätzlich leichter, sich zu registrieren“, sagte DRK-Sprecher Kai Kranich der Deutschen Presse-Agentur. Bereits ab Montag 8 Uhr müsse auf dem Buchungsportal niemand mehr nachweisen, welcher Prioritätengruppe er angehöre. Jeder ab 14 Jahren kann sich dann für einen Termin registrieren. Auch der Check-In am Impfzentrum wird einfacher: „Man muss nur noch nachweisen, dass man einen Termin hat“, erklärte Kranich.

Weiterhin Geduld gefragt

Bund und Länder hatten eine generelle Öffnung der Corona-Impfungen vereinbart, Sachsen schließt sich dem an. Viele müssen sich aber wegen des knappen Impfstoffes vorerst weiter gedulden. Kranich sprach von einer „unglücklichen Situation“, weil die Herabsetzung der Altersgrenze für das Impfen mit der Aufhebung der Priorisierung mit einer „Talsohle“ bei der Impfstofflieferung zusammenfalle.

Ab Mitte nächster Woche will das DRK zudem die Serverkapazität für das Buchungsportal verdoppeln. Dann können sich 8000 Menschen gleichzeitig statt wie bisher 4000 Menschen gleichzeitig registrieren. Damit sei es möglich, schneller Termine zu vergeben - wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht.

Betriebsärzte starten mit der Impfung

Auch Betriebsärzte sollen routinemäßig ab dem 7. Juni in die Impfkampagne einbezogen, für Hausarztpraxen hatte Sachsen die Impfreihenfolge bereits am 24. Mai aufgehoben.

In Dresden wurden am Sonntag in einer großangelegten Aktion rund 230 von rund 500 Mitarbeitern des Software-Unternehmens Robotron mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft. Dafür war ein mobiles Team des DRK im Einsatz. Mit Stand Samstag wurden in Sachsen knapp 2,6 Millionen Impfdosen verabreicht. 23,5 Prozent der Menschen im Freistaat sind laut RKI bereits vollständig geimpft.

Unterdessen geht die Ansteckungsquote in der Corona-Pandemie weiter zurück. Am Sonntag wies das Robert Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 24,6 für den Freistaat aus. Am Tag zuvor lag die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner noch bei 25,6. Binnen eines Tages wurden insgesamt 149 Neuinfektionen sowie 43 Todesfälle registriert. Als einzige Region lag das Erzgebirge knapp über der 50er Marke, am wenigsten Neuinfektionen gab es im einstigen Hotspot Vogtland mit 8,4.

Von RND/dpa